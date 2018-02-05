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Ege'de 36 günde bin 739 kaçak yakalandı

Ege Denizi'nde 2018'in ilk 36 gününde bin 739 düzensiz göçmen yakalandı.

Egede 36 günde bin 739 kaçak yakalandı

05 Şubat 2018 12:07

Ölüm yolculuğu olarak adlandırılan Ege sahillerinden Yunanistan'ın çeşitli adalarına geçmek isteyen mülteciler, Avrupa hayallerinin peşinde koşmaya devam ediyor. 2018 yılının ilk 36 gününde 41 düzensiz göç hareketinde bin 739 mülteci Yunan adalarına geçmek isterken ölüm yolculuğundan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Şubat ayının ilk beş gününde ise 2 olayda 105 mülteci yakalandı. Olaylar ile ilgili 2 organizatör gözaltına alındı.
Yük kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan şişme botlar ile gerçekleştirilmeye çalışılan umut yolculuğunda mülteciler ölümle burun buruna geliyor.  

Emrah Elmas

 

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