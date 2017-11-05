Ege'de kayıp 8 mülteciden birinin cesedine ulaşıldı

Bodrum'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na geçmek isterken bindikleri botun Akyarlar açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında batması sonucu 2 kişi ölmüş, 16 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Yaşanan facia sonucu kayıp olan 8 kişi için arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 mültecinin cesedine ulaşıldı. Denizden çıkarılarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, buradan da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kayıp diğer 7 kaçak için Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, tekneyi kullanan Türk kaptanın ise tutuklandığı öğrenildi.