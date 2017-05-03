Ege’de nefes kesen tatbikat!

Yunanistan’ın Sakız ve Midilli Adalarının arasında kalan bölümde gerçekleşen tatbikata daha önce 16 ülkeden 27’si yabancı 60 gözlemcinin katılacağı açıklanırken, AB üyesi ülkelerin askeri gözlemcilerinden 7’si Yunanistan’ın tepkisi üzerine tatbikata katılmaktan vazgeçti.

Öte yandan, tatbikatın yapıldığı anlarda Çeşme’de görevde bulunan bir Sahil Güvenlik botu, Yunanistan’ın Sakız Adası'na gittiği belirlenen lastik bottaki 3’ü bebek toplam 30 kaçak göçmeni yakalayarak olası bir facianın önüne geçti.

Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uydu yardımlı arama kurtarma sistemi kullanılarak icra edilen Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay’ın da katılımıyla başladı. Anadolu Yıldızı-2017’nin ilk aşamasında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde batmakta ve yanmakta olan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Yunanistan’ın Sakız ve Midilli Adalarının arasında kalan bölümde yanan ve batan ticari geminin yardım çağrısı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirildi. Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.

Görev başarılı

Olayın gerçekleştiği, İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 2 arama kurtarma gemisi ile 6 Sahil Güvenlik botu ve 2 arama kurtarma uçağı sevk edildi. Nefes kesen tatbikatta, kazazedeleri temsilen denize bırakılan canlı ve cansız mankenler, olay yerine intikal eden unsurlar tarafından kurtarıldı. Senaryo gereği yanan ticari gemi ise Sahil Güvenlik gemilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yunanistan tepki gösterdi

Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Yıldızı Arama Kurtarma Tatbikatına gözlemci olarak katılan Yunanistan’ın, hiçbir silah kullanılmadan arama kurtarma amacıyla gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdiği belirtildi. Askeri kaynaklar, Yunanistan’ın tatbikatı izlemek isteyen askeri ateşeleri tek tek arayarak, tatbikata katılmamasını istediğini ifade etti. Yunan tarafının bu tepkisi üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke gözlemcilerinin tatbikata katılmaktan vazgeçtiği belirtilirken, daha önce 16 ülkeden 27 yabancı gözlemcinin katılacağı açıklanan tatbikata 12 ülkeden 20 yabancı gözlemci katılım gösterdi.

Yerli ve yabancı gözlemciler ile basın mensuplarının TCSG Güven gemisinden takip ettiği tatbikatın ilk safhası, katılan unsurların tören geçişiyle son buldu.

Aynı anda hem tatbikat hem harekat

Öte yandan, Anadolu Yıldızı-2017 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatının Sakız ve Midilli Adalarının arasında kalan Ege Denizi'nin uluslararası sularında yapıldığı anlarda, Çeşme’de görevde bulunan bir Sahil Güvenlik botu, Pırlanta Plajı'ndan lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmenin denize açıldığını belirledi. Yunanistan’ın Sakız Adası'na gittiği belirlenen lastik bottaki 3’ü bebek toplam 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak olası bir facianın önüne geçildi. Anadolu Yıldızı-2017’de arama kurtarma konusundaki kabiliyetini göstermek isteyen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme’de yapılan operasyonda 30 hayat kurtararak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu.

İkinci aşama karada

Tatbikatın 2. aşaması 4 Mayıs Perşembe günü İzmir Menemen Dumanlı Dağ'da gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı-2017’nin kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı “Acil Konum Belirleme Sistemi”nin fiilen deneneceği operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle durum Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına; Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.

Ali Gözeten - Hakan Gözalan - Sinan Yeniçeri