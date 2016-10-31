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Ege'de tekne battı, 15 mülteci kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi bölgesinde mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 15 mülteci kurtarılarak limana getirildi.


31 Ekim 2016 16:04

Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Yağcılar Mahallesi Papaz koyunda meydana geldi. Sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Teknenin battığını gören ekipler, deniz üzerindeki sığınmacıları kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyonda 13'ü erkek 2'si kadın olmak üzere toplamda 15 mülteci kurtarıldı. Kurtarılan mülteciler, limana götürüldüktan sonra tedavi altına alındı. Mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

Etiketler: Ege


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