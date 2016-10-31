Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Yağcılar Mahallesi Papaz koyunda meydana geldi. Sığınmacıları taşıyan bir teknenin battığı ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Teknenin battığını gören ekipler, deniz üzerindeki sığınmacıları kurtarmak için operasyon başlattı. Operasyonda 13'ü erkek 2'si kadın olmak üzere toplamda 15 mülteci kurtarıldı. Kurtarılan mülteciler, limana götürüldüktan sonra tedavi altına alındı. Mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

