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Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Midilli Adası açıklarında Türk yük gemisi ile Yunan savaş gemisinin çarpıştığını duyurdu.

Egede Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı

04 Mayıs 2018 15:27
Ege'de Türk gemisi Yunan savaş gemisiyle çarpıştı - Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“İzmir’den Tekirdağ’a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası’nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, baş üstü sancak baş omuzluğunda 3,5-4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04:10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05:15’te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir.”  

Yağmur Yıldız
 

 

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