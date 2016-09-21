İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu gece Çanakkale çevreleri ve Edremit Körfezi dolaylarında başlayacak yağışın yarın sabaha kadar tüm bölgede görüleceği, yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Açıklamada, "Çarşamba günü Çanakkale ve Balıkesir il geneli ile İzmir'in kuzeyi ve Manisa'nın batısının sağanak yağışlı olacağı, perşembe günü bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışlı sistemin Cuma günü etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Yağışların bu gece ve yarın Edremit Körfezi çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda, İzmir, Manisa ve Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı, yağışla birlikte yarından itibaren hava sıcaklığının bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 °C) azalacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış esnasında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

