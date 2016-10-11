Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ege'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 47 sığınmacı yakalandı

Ege'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 47 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan 47 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Egeden Yunanistana kaçmaya çalışan 47 sığınmacı yakalandı

11 Ekim 2016 11:16

Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Ağustos ayı ortalarından bu yana giderek yoğunlaşan umuda yolculuk çabaları, denizde alınan yoğun önlemlere karşın sürüyor. Son bir haftada sığınmacıların umuda yolculukları başlamadan biterken, şişme botla denize açılmayı başaran 47 kişilik grup Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı 04.30 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında yakalanan 46 Suriye ve 1 İran uyruklu sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Sığınmacıların arasında bulunan çok sayıdaki kadın ve çocuk da, Çeşme iskelesindeki brandayla kapatılmış bölüme alındı. Uluslararası Göç Örgütü görevlileri, sığınmacı çocuklara boyama kitabı, boya ve balon dağıtarak, uzun süren işlemlerin tamamlanması sırasında oyalanmalarını sağladı. Görevliler, sığınmacılara su, meyve suyu ve bisküvi bulunan yardım paketlerini de dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Sığınmacılar, işlemelerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. 

İsa Atagöz
İZMİR 

Etiketler: Ege, kaçak, sığınmacı, Yunanistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!