Çeşme ilçesinde, göçmenlerin Ağustos ayı ortalarından bu yana giderek yoğunlaşan umuda yolculuk çabaları, denizde alınan yoğun önlemlere karşın sürüyor. Son bir haftada sığınmacıların umuda yolculukları başlamadan biterken, şişme botla denize açılmayı başaran 47 kişilik grup Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı 04.30 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında yakalanan 46 Suriye ve 1 İran uyruklu sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Sığınmacıların arasında bulunan çok sayıdaki kadın ve çocuk da, Çeşme iskelesindeki brandayla kapatılmış bölüme alındı. Uluslararası Göç Örgütü görevlileri, sığınmacı çocuklara boyama kitabı, boya ve balon dağıtarak, uzun süren işlemlerin tamamlanması sırasında oyalanmalarını sağladı. Görevliler, sığınmacılara su, meyve suyu ve bisküvi bulunan yardım paketlerini de dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Sığınmacılar, işlemelerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

İsa Atagöz

İZMİR