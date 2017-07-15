Diğer
Kategoriler

Egemen Bağış Pursaklar’da demokrasi nöbetinde

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan 15 Temmuz’un yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Demokrasi Nöbeti tutan Pursaklar halkını Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış da yalnız bırakmadı.

Egemen Bağış Pursaklarda demokrasi nöbetinde

15 Temmuz 2017 22:38

AB eski Bakanı Egemen Bağış ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin demokrasi nöbetinin ikinci gününde Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi ile bir araya geldi. Demokrasi nöbeti tutan Pursaklar halkına hitap eden Bağış, “Pursaklar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdu, o hain ve şerefsizlere izin vermedi. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah sizden razı olsun” dedi.

Ömrünün geri kalan kısmını FETÖ ile mücadeleye adadığını ifade eden Bağış, konuşmasında şunları kaydetti:
“Bunlar daha önce de fitne fesat peşinde oldular. Milleti kandırdılar. Bizim silahımızla bizi şehit ettiler. Bizi bombalayan uçaklar Ermeni uçağı değildi. Bizim vergilerimizle alınan uçaklardı. Ömrümün bundan sonraki kısmını bu FETÖ hainleriyle mücadele etmeye adadım. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın selamını getirmekten onur duyuyorum. 15 Temmuz oldu ama hiçbir Avrupalı yanımızda olmadı, telefon edip demokrasiden yana açıklama yapın dediklerimiz çeşitli bahaneler uydurdu. 16 Temmuz olunca herkes demokrasi savunucusu oldu. Bunlar ikiyüzlü hatta çok yüzlüdür. Ama bizim aziz milletimiz herkese gereken dersi verdi. Tebessüm şehrinin güzel insanları ve başarılı Belediye Başkanımız Selçuk Bey’e teşekkür ediyorum.”

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ise yaptığı konuşmada, “Yurdumuzun işgal edilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizler bayrağın inmemesi için, ezanın dinmemesi için, Rabbimin emrinin dışını acıkmamak için bu yola baş koyduk. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimizi varken ve bu aziz millet dik bir ve beraber oldukça hiçbir hain bize zarar veremeyecektir” ifadelerini kullandı.
Demokrasi nöbeti Mustafa Cihat, Ömer Döngeloğlu ve Dursun Ali Erzincanlı ile gece geç saatlere kadar devam etti. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!