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Egemen Bağış, Türkiye'nin hayal kırıklığını yüzlerine anlattı

AK Parti eski milletvekili Egemen Bağış, İngiliz itv kanalinda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak, ''DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz Türkiyeyi yalnız bıraktı'' dedi.

Egemen Bağış, Türkiyenin hayal kırıklığını yüzlerine anlattı

05 Ocak 2017 22:05
Egemen Bağış, Türkiye'nin hayal kırıklığını yüzlerine anlattı - Tıkla İzle

AK Parti eski milletvekili Egemen Bağış, İngiliz itv kanalinda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dost bildiği ülkerlerden terörle mücadele konusunda destek göremediğini anlatan Egemen Bağış, "DEAŞ ile savaşta Avrupalı müttefiklerimiz, İngiltere de buna dahil, bizimle daha fazla istihbarat paylaşmalı. Ayrıca Batı ülkeleri bizimle dayanışmasını, sadece sözlü olarak değil, eyleme geçerek de göstermeli." diye konuştu. 

Egemen Bağış, açıklamasının devamında, "Şu anda bizimle işbirliği yapıldığı hissiyatını taşımıyoruz. Bölgeyi DEAŞ teröründen birlikte temizlemeliyiz." ifadelerine yer verdi.


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