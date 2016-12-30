Diğer
Kategoriler

Egemen: 'Dimdik ayaktayız'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, yönetim kurulu olarak dimdik ayakta olduklarını belirterek, Teknik Direktör Ersun Yanal ile başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.


30 Aralık 2016 15:13

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Sportif olarak hiç arzu etmediğimiz konumdayız. Artılarımızı ve eksilerimizi değerlendiriyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Yönetim olarak dimdik ayakta olduklarını belirten Egemen, "Yönetim kurulu olarak dimdik ayaktayız. Başkanımız ve asbaşkanımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın başarılı olacağını ve bu zorlu günleri onunla birlikte aşacağımıza sonsuz inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç