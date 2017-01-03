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Egemen, Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin ardından tecrübeli savunma oyuncusu Egemen Korkmaz'ı da kadrosuna kattı.

Egemen, Medipol Başakşehirde

03 Ocak 2017 20:00

Bu sezon lige çok iyi bir başlangıç yapan ve ilk devreyi zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi. Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden İstanbul ekibi, ikinci transferini İsviçre'nin FC Will takımında forma giyen 34 yaşındaki defans oyuncusu Egemen Korkmaz'ı alarak yaptı.

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Egemen'in transferiyle ilgili İHA'ya yaptığı açıklamada, bonservis bedeli ödemediklerini belirterek, "Kendisi ile 1,5 yıllık anlaşma yaptık. Yarın kulüp binasında basına kapalı imza töreni düzenlenecek. İmzanın ardından kampa katılacak. Birkaç transfer görüşmelerimiz daha var. Ancak netleşmeden isim açıklamıyoruz" dedi. 

Bozhan Memiş

Etiketler: Egemen Korkmaz, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig, TRANSFER ETTİ


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