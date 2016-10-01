Şike sürecinin devam ettiğini belirten Egemen, "Şikeyi açıkça ortaya koyan CAS kararlarına rağmen, Trabzonspor’un hakları hala verilmemiştir. Bundan dolayı kulübümüz UEFA’ya ve ardından Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a başvurmuştur. CAS’ın kasım ayında yapacağı yargılama, Trabzonspor’un hak arayışına ilişkin önemli bir adım olacaktır" dedi.

Trabzonspor’un hak arayışında rahatsız olan çevrelerin bulunduğuna dikkat çeken Egemen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübümüzün hak arayışından rahatsız olan çevreler, kulübümüze karşı gündeme getirdikleri şike iddialarını UEFA’ya ileterek, Trabzonspor’un cezalandırılmasını talep etmiş, ardından CAS’a başvurmuşlardır. Buna ilişkin olarak 28 Eylül Çarşamba günü Lozan’da duruşma yapılarak konu ele alınmıştır.