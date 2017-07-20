Ege’nin en büyük outleti İzmir’de açılıyor

Tankar Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen, Ege’nin en büyük outlet projesi Westpark Outlet’in lansmanı, Tankar Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tan, Tankar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan ve Yatırımcı Temsilcisi Selvin Gürhan’ın sunumu ile gerçekleşti. 240 milyon lira yatırımla hayata geçirilen, 65 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip Ege Bölgesi’nin en büyük outlet ve eğlence merkezi olmayı hedefleyen outlet, kapılarını Ekim ayında açacak. Gerek İzmir gerekse çevre illerde yaşayanlara önemli ayrıcalıklar sunacak olan proje güçlü marka karması ve yarı açık mimari konsepti ile Türk ve dünya markalarına yer verecek. Projede yaklaşık 155 mağaza, teraslı kafe ve restoran alanlarının yanı sıra bin 500 oturma kapasiteli yeme-içme alanı, çocuklar için büyük eğlence ile oyun alanları, spor alanları ve 2 bin 500 kapasiteli otopark alanı yer alacak.

Ege’nin ilk akvaryum projesine ev sahipliği yapacak

Westpark Outlet Yatırımcı Temsilcisi Selvin Gürhan, "Ege’nin ilk akvaryum projesine de ev sahipliği yapmaktan, Şehir Akvaryumu oluşumunu ziyaretçilerimize tanıtacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Açacağımız outlet, bu özellikleriyle perakende sektörüne ve bölgeye yeni soluk getirerek şehrin en önemli sosyal buluşma alanı olacak. Projemiz, konumuyla gözde konsepti ile özel olmayı hedefleyerek sadece İzmir’in değil, Ege’nin en büyük outlet ve eğlence merkezi olacak" dedi.

‘’Yaşam merkezi inşa ediyoruz’’

Tankar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan, "İzmir’lilerin hayatına girecek olan outlet, kentin dönüşüm ve gelişim sürecinin önemli parçalarından biri olarak karşınızda, projemiz sadece alışveriş değil; yaşam alanı vadediyor’’ dedi.

Tankar Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Tan ise ‘’Ülkemize önemli yatırımlar yapmayı hedefledik. Grubumuz, binin üzerinde çalışanıyla farklı alanlarda projeler gerçekleştirmeye ve yenilerini eklemeye devam etmektedir. Outlet projemiz ile biz bir alışveriş merkezi değil, bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. İçinde dünya markalarının bulunduğu, ünlü gurme restoranlarını barındıracak, Akvaryum gibi, Ege’de tek olacak birçok çekim merkezi projelerini geliştiriyoruz. Kısacası bu projemiz ile alışverişi zevke dönüştürüp, müşterilerimizin keyifli bir gün yaşamasını hedefliyoruz” dedi.

Atakan Şen