EGE'NİN HAMSİSİ İZLE: Ege'nin Hamsisi 15. bölüm FRAGMAN İZLE (TRT 1, PUHU, YouTube İZLE!)

Ege`nin Hamsisi dizisi yayınlanacak yeni bölümü ile izleyiciye adeta şok yaşattı. Son zamanlarda üst üste yaşanan olaylar Şevket ve Melahat arasındaki gerginliği doruğa çıkartırken Deniz, büyük aşkı Zeynep uğruna barış ilan etmeye karar verir. İki taraf kavga etmek yerine eski bir Anadolu geleneğini Karadeniz'e uyarlayarak karşılıklı aşık atışması yaparlar. Kemençe eşliğindeki Karadeniz usulü aşık atışmasına aile bireyleri de eşlik eder ve renkli görüntüler yaşanmasına neden olurlar. Mahallede çıkarılan bir yangın, heyecanlı anlar yaşanan futbol karşılaşmasında eğlenceli saatler geçiren mahalleliyi gözyaşlarına boğuyor. Peki yangın söndürülebilecek mi? Yangının arasına dalan Deniz oradan kurtulabilecek mi? Mahalleli bu korkunç geceyi atlatabilecek mi? Ege`nin Hamsisi dizisi ile ilgili yeni son bölüm canlı izle ve yeni bölüm fragman izle gibi sorular dahil tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...,

EGE'NİN HAMSİSİ ÖZETİ

Müstakbel kayınpederinin attığı tokat sonrası onun restoranından ayrılan ve köprüleri atan Deniz (Uraz Kaygılaroğlu), büyük aşkı Zeynep (Bestemsu Özdemir) uğruna barış ilan etmeye karar verir. Firtuna Şevket'in (Uğur Çavuşoğlu) takasını tamir eden Deniz, müstakbel kayınpederiyle açıldığı denizde aradaki buzları eritir...

Son zamanlarda üst üste yaşanan olaylar Şevket ve Melahat arasındaki gerginliği doruğa çıkarır... Kahramanlarımız, kavga etmek yerine eski bir Anadolu geleneğini Karadeniz'e uyarlayarak karşılıklı aşık atışması yaparlar... Kemençe eşliğindeki Karadeniz usulü aşık atışmasına aile bireyleri de eşlik eder, renkli görüntüler yaşanır...

Mahallede kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan bir yangın, Seferihisar-Sığacık futbol karşılaşmasında eğlenceli saatler geçiren mahalleliyi gözyaşlarına boğar... Yangın söndürülebilecek mi? Zaman zaman yaşadıkları küskünlükleri başlarına gelen acı olaylarda unutarak kenetlenen, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kasaba halkı bu korkunç geceyi atlatabilecek mi?