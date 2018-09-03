Ege’nin Hamsisi oyuncuları başrolleri kimdir? EGE'NİN HAMSİSİ konusu ve oyuncu kadrosu. Geçtiğimiz günlerde start alan Ege’nin Hamsisi dizisinin başrollerini İclal Aydın ve Uğur Çavuşoğlu paylaşıyor. Yeni dizi Ege’nin Hamsisi'nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer oyuncuları ve konusu da diziyi beğenenlerce araştırılmaya devam ediyor. Dizinin konusu, oyuncuları ve oyuncu kadrosunu oluşturan oyuncuların kim oldukları ile ilgili bilgiler haberimizin devamında...

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Komedi ve duygu yüklü sahnelerin iç içe geçtiği senaryosuyla kısa sürede seyircilerin gönüllerinde taht kurması beklenen Ege'nin Hamsisi dizisinin yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstleniyor. Başrollerinde ise; İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin gibi oyuncular yer alıyor.

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU

Ege'nin Hamsisi dizisinin konusu özetle; bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olaylarla, iki farklı bölge kültürünün naif karşılaşmasının anlatılıyor.

EGE'NİN HAMSİSİ FRAGMAN

Çekimleri Karadeniz etabı, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu ilçelerinde yapılan dizinin Ege çekimleri ise bölgenin incisi İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık’ta gerçekleştiriliyor. Dizinin konusuyla da yaz sezonuna damgasını vuracağını öngörmek yanlış olmaz. İşte Ege'nin Hamsisi oyuncu kadrosu...

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın (MELAHAT ÇINAR)

Tam bir Ege kadını... Nam-ı diğer Meloş… Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...

İclal Aydın kimdir?

Ege'nin Hamsisi'nin Melahat'i İclal Aydın 14 Eylül 1971 tarihinde Nevşehir'de, Çerkes kökenli bir anne ile Elazığ'lı bir babadan dünyaya geldi. İ1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazanıp üniversite eğitimine başladı ancak 2. sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşti. 1996 yılında tiyatroyu bırakarak Berlin'den Türkiye'ye döndü ve 1997 yılından itibaren televizyon projelerinde yapımcı-sunucu ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. HBB'de gündüz kuşağında, "2'den 4'e" adında kadınlara yönelik bir program sundu. Hayat Güzeldir programı için yazdığı günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk kitabını oluşturdu. 2003-2005 yılı arasında haftalık bir kadın dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 2001-2013 yılları arasında Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazdı. 2006 yılında "İki Aile" dizisinde, 2012 yılında "Aşkın Halleri" adlı dizide, 2014 yılında ise "O Hayat Benim" adlı dizide rol aldı.

Uğur Çavuşoğlu (ŞEVKET GERGİNOĞLU)

Zeynep ve Ömer’in babası. Doğma büyüme Karadeniz’li... Usta bir aşçı. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.

Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer oyuncuların hayat vereceği karakterlein özellikleri haberimizin devamında...

Uraz Kaygılaroğlu (DENİZ ÇINAR)

Hani derler ya kalıbının adamı... Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.

Bestemsu Özdemir (ZEYNEP GERGİNOĞLU)

Tam bir laz kızı. Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.

Asuman Dabak (FİKRET GERGİNOĞLU)

Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğu kazıdır.

Haldun Boysan (EŞREF ÜZÜM)

Çay bahçesinin sahibi. Babacan tavrıyla herkesin derdini çözmeye çalışır ancak bir tek kendi derdine derman olamaz.





