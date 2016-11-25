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'Eğer Türkiye ile anlaşma çökerse Yunanistan'a günde en az 4 bin mülteci gelir'

Yunan Göçmen Politikası Bakanı Yannis Muzalas parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Yunan Bakan “Eğer anlaşma çökerse Yunanistan' a günde en az bin 500 ile 4 bin arasında mülteci gelir” dedi.

Eğer Türkiye ile anlaşma çökerse Yunanistana günde en az 4 bin mülteci gelir

25 Kasım 2016 15:55

Midilli adasındaki Moria mülteci kampında kötü yaşam şartları nedeniyle durum oldukça kötüye gidiyor. Kampta dün gece bir tüpün patlamasının ardından yangın çıktı. Yangında 6 yaşındaki bir çocuk ile 66 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Yunan Göçmen Politikası Bakanı Yannis Muzalas parlamentodaki konuşmasında olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederek, Türkiye ile var olan mülteci anlaşmasının hayatta kalması gerektiğini savundu. Yunan Bakan “Eğer anlaşma çökerse Yunanistan' a günde en az bin 500 ile 4 bin arasında mülteci gelir. Eğer anlaşma olmasaydı şu anda 150 bin kadar daha mülteci olurdu” ifadelerini kullandı. 

Manol Kostidis


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