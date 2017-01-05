Geçtiğimiz günlerde Reina terör saldırından sonra DAEŞ’in İstanbul Üniversitesi’ne de bir eylem yapılacağına dair sosyal medyadan bir duyuru paylaşıldı. Bunun üzerine gerek öğrenciler gerekse veliler tedirgin olmaya başladılar. İnsanların artık günlük hayatlarından fedakarlık etmesi ve toplumda bir kaos ortamının olması aslında terörün tam da istediği şey olduğunu vurgulayan Doç. Dr. R. Kutay Karaca önemli açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Albay rütbesiyle emekli olan Karaca, “Terör, o ülkenin insanlarının korku duymasını, ülkede bir kaos ortamının oluşmasını, ülkenin ekonomik olarak zarar görmesini ve o ülkedeki ayrıştırmayı arttırarak hükümet ve yöneticiler üzerindeki baskının artmasını amaçlar. Net olarak şunu söyleyebilirim ki, yaşamanızdan kesinlikle vazgeçmeyin ve taviz vermeyin. Halkın korku içinde olmasını sağlayan mesajların kaynağı belki de terör örgütleridir. O yüzden istediğiniz yere gidin, istediğiniz yerde gezin. Havlayan köpek ısırmaz. Terörist zaten daha önceden yapacağı eylemi bildirmez. Bunu bildirip de yaparsa asıl o zaman hükümetin güvenlik açığından bahsedebiliriz. Normal hayatımızı devam ettirebilmemiz için tabi ki de devlet bunun önlemini almalı. Yaşamamızdan vazgeçmeyeceğiz ki onlar öldürse bile bir şey elde edemeyeceklerini anlayacaklar” dedi.

“BİZ 1984’TEN BERİ AYRIŞTIRICI TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Türkiye’nin 1984’ten beri ayrıştırıcı terörle uğraştığını söyleyen Karaca aynı zamanda, “Bu kadar ayrıştırıcı komplolara rağmen beceremediler. Çünkü bizim Kürt’ümüz de, Çerkez’imiz de, Türk’ümüz de, Avşar’ımız da öyle bir tutkal içerisinde duruyor ki o tutkalı yıkamıyorlar. Bizim 1923’deki kuruluş felsefesinden vazgeçmememiz lazım. Birileri oradaki insanların ölmesinden mutluluk duyabiliyorsa devlet bunlara karşı da çok net eyleme geçmelidir. Çünkü siz karşı taraftakine de aynı sertlikle müdahale etmezseniz o zaman terör örgütleri o kişileri de kullanmaya başlayacaktır. Eylem olarak olmasa bile söylem olarak. İşte o zaman iç barıştan ve ayrışmamaktan bahsedemeyiz. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti buna engel olacak olan acil bir hukuksal düzenleme yapmalıdır” şeklinde konuştu.

“SİYASİ SÖYLEMLER BÜTÜNLEŞTİRİCİ OLMALI”

Özellikle siyasi söylemlerin toplum arasındaki tahammülsüzlüğü ve ayrıştırmayı arttırdığını söyleyen Karaca, söylemlerin bütünleştirici olmasına dikkat çekti. Karaca açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“İktidarı ve muhalefeti ile siyasi söylemler toplumu ayrıştırıcı değil bütünleştirici olmalıdır. İnsanlar artık bir şeylerin farkına varmalı. 15 Temmuz’da üzerimizden bir silindir geçti. Hakikaten bizim için ikinci bir Kurtuluş Savaşı idi. Hala daha ceremesini çekiyoruz. Bu kadar eylemin olmasının sebebi de bu. Asker, polis, istihbarat, MİT, hukuk, eğitim, sağlık hepsi darmadağın olmuş durumda. Dolayısıyla bunun boşluğunu çekiyoruz. Siyasi söylemlerle birlikte ayrılan insanların yapmış olduğu söylemlere hukuksal düzenlemeler getirilmeli. ‘Vay efendim içki içen ölsün’ diyenle ‘Başı kapalı ölsün’ diyen aynıdır. Sonuçta insanın canına kastediyorsun. Sana hiçbir din özellikle son kutsal din bu yetkiyi vermiyor. Bu yüzden en önemli nokta siyasi söylem. Siyasi söylemle birlikte bizimkiler sizinkiler olarak değil artık ‘biz’ noktasına gelmeliyiz. 15 Temmuz’da ortaya çıkan o birlik ve beraberlik ruhuna tekrar dönmemiz gerekiyor. O günlerde gerçekten herkes o üzerinden geçen silindire rağmen çok mutluydu. Çünkü siyasi birlikteliğin verdiği bir heyecan vardı. Fakat bugüne geldiğimizde yine insanlarımız mutsuz. Neye yorum yapacaklarını şaşırıyorlar. O yüzden insanlara mutluluk veren söylemlerde bulunmalıyız.”

“TERÖRÜ ÖNLEMEK SADECE TÜRKİYE’NİN İŞİ DEĞİL”

“Terörü önlemek sadece Türkiye’nin işi değil, tüm dünya aynı tavrı takınmalı diyen” Karaca aynı zamanda terörün merkezinin Türkiye sınırlarının dışında olduğunu dile getirerek, “Terör nerden kaynaklanıyor, Suriye ve Iraktan. O yüzden biz bu terörü sınırlarımızın dışında kurutabiliriz. Tabi bunun yanında başka bir etken olarak terör örgütlerinin desteklenmesi konusu var. PYD, YPG’nin PKK olan ilişkisi net. Hepsinin lider olarak gördüğü kişi de Abdullah Öcalan’dır. Peki, PYD ve YPG’ye silah veren kim? -ABD. Dolayısıyla terörü önleyebilmek sadece Türkiye’nin işi değil. Terör tanımı dünyanın her bir yeri için aynı şeyi ifade etmeli. Yoksa senin terörist dediğine onlar özgürlük savaşçısı diyor. O zaman ortaya senin teröristin iyi benim teröristim kötü diye bir şey çıkıyor. Bunu engellememiz lazım. Bunun için de tüm dünyanın ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.