Gölün kıyıya yakın bölümünde buzlanma meydana gelirken, gölden beslenen karabatak, ördek ve martılar su yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gölün üstü de adeta beyaz örtüyle kaplandı. Manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar ise göl kıyısında selfie yaptı. Su yüzeyindeki kuşların aç kalmaması için de ekmek atıldı.

Öte yandan Isparta'da karın sevincini çocuklar yaşadı. Okulların iki gündür tatil olduğu ilçede, Tepeli Köyü'nün çocukları kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Ferhat Kaya

ISPARTA