Eğirdir Gölüne kaçak dökülen 400 kerevit sepetine el konuldu

Gıda tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut'un da katılımlarıyla yapılan denetimler sırasında, sepetler içerisinde bulunan 100 kilogram civarındaki canlı kerevit ise göle tekrar geri salındı.

Av sezonu olmamasına rağmen kaçak olarak Eğirdir Gölüne bırakılan, kerevit sepetlerinden çıkan canlı kerevitlerin kuyruk bölgesinde yumurtaların görüldüğünü söyleyen Uğur Turgut, her dişi kerevitin kuyruğunda yaklaşık 150 yumurta bulunduğunu ve bu mevsimin, yumurtaların olgunlaşma dönemi olduğunu belirtti.

Av sezonu dışında kerevit avlamanın vicdansızlık olduğunu vurgulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürü Uğur Turgut, gölde denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Abdullah Kemal Sinan

