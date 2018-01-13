Diğer
Kategoriler

Eğirdir'de 370 komando yemin etti

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 45'nci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu and içme töreni yapıldı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu, yüksek rütbeli subaylar ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Eğirdirde 370 komando yemin etti

13 Ocak 2018 22:37

370 Uzman Erbaş, komutanlarının ve ailelerinin önünde silah tutarak and içtikten sonra mavi berelerini taktılar.

Genç komando adaylarına seslenen ve yeminlerinin hayırlı olmasını dileyen Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu " Ordumuzunun şeref timsali sancağımızınn gölgesinde, komutanlarınızın ve ailelerinizin şahitliğinde, silah ve bayrak üzerine, gerektiğinde vatan ve millet uğruna canınızı seve seve vereceğinize, namus ve şerefiniz üzerine and içtiniz. Bu yemin devletin ve milletin, bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin, oyulacağının ifadesidir. Bu yemin, bu milletin, bu bayrağın ve bu toprağın sonsuza kadar yaşayacağının ifadesidir. Bu yemin, şehitlerimize ve gazilerimize, şükran ve minnet duygularımızın seslenişidir. Bu kutsal vatanı, bağımsızlığımızı, devletin üniter, laik ve demokratik yapısını korumaya and içmiş, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ve Türk Milletinin emrinde olarak, sizlerle daha da güçlenecektir. Türk askeri insanlık tarihi boyunca, ülkesinin ve milletinin, esaret altında kalmasına fırsat vermeyen dünyanın en şerefli ve en güçlü askeridir. Bu yüksek şeref; bundan sonra, korumak üzere sizlere verilmiştir. Bu şerefi, en iyi şekilde koruyacağınıza inancım tamdır. Yemininiz ve kutsal nöbetiniz Yüce Türk Ulusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, aileleriniz ve sizler için kutlu ve uğurlu olsun." dedi. Alb. Fatih Köroğlu'nun konuşmalarının ardından Komando Andı yapıldı.
Katılım Belgesi Verildi...

Törende ayrıca, yıllar önce askerliğini aynı birlikte yaptığı tesbit edilen, iki kursiyerin babalarına katılım belgesi verildi. Katılım belgelerini Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu takdim etti.

45'nci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu yemin töreni ailelerin evlatlarıyla buluşması ile sona erdi. 

Abdullah Kemal Sinan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç