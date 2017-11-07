'Eğitim bölgeleri emlak seçiminde etkili olacak'

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı ve TEOG yerine uygulanacak olan yeni sistemin konut tercihlerinde etkili bir faktör olacağını belirtti. Yeni sistemdeki eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özelmacıklı “2017 yılında TEOG’a giren öğrenci sayısı bir milyon yüz binden fazla. Yeni sistem ile öğrenciler sınavsız olarak kendilerine en yakın beş liseden birini seçebilecek. Buna göre velilerin kiralık ya da satılık taşınmaz seçiminde artık eğitim bölgeleri çok önemli bir etken olacaktır. Bizler de portföy tanıtımlarımıza eğitim bölgelerini ilave ederek bu seçimlerde velilere kolaylık sağlayacağız” dedi.

“Eğitim bölgeleri açıklanmalı”

Eğitim bölgelerinin ve sınavsız girilecek okulların erken açıklanmasının faydalı olacağını belirten Özelmacıklı, “Ağustos ayında açıklanan yönergeye göre her il/ilçe bir eğitim bölgesi kabul ediliyor. Eğer nüfus 30.000’den fazla ise, okul türleri, ulaşım, coğrafi bütünlük gibi kriterler ile birden fazla eğitim bölgesi oluşacak. Bu bölgelerin sayısı büyükşehirlerde en fazla 15, diğer yerleşim merkezlerinde ise en fazla 5 olabilecek” diye konuştu.

“Mevcut okullar harita üzerinden görülebilir”

Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasından okulların yerlerinin harita üzerinden görülebileceğini söyleyen Özelmacıklı, “Ayrıca belediyelerin kent rehberi veya şehir rehberi uygulamaları üzerinden okulların taşınmazlara olan mesafeleri kontrol edilebilir. Birçok büyükşehir belediyesinde var olan uygulamalar ile yakındaki okullar da listelenebilir” dedi.