Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi Bülbülpınarı Caddesi'ndeorta ağır düzeyde zihinsel engelli ve otistik öğrencilere eğitim veren Şehit Yiğit Can Ciga Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde değeri 100 bin TL olan bilgisayar, laptop, televizyon ve müzik eğitim aletlerinin çalındığı öğrenildi.

Yapılan ihbar sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından zanlıların yakalanabilmesi için özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekibin okulda yaptığı araştırmalarda bir ayak izi tespit edildi ve ekip çalışmalarını bu ayak izi üzerinde yoğunlaştırdı. Araştırmalarda olayın zanlılarından birinin, okulun eski öğrencisi olan D.A. (19) olduğu belirlendi. Zanlı D.A.'nın yakın çevresini de inceleyen özel ekip, 31 yaşındaki F.A. ve 25 yaşındaki D.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, zanlılardan ayak izi örneği alarak, olay yerinde bulunan ayak izi ile karşılaştırdı. Yapılan karşılaştırmada ayak izinin zanlı F.A.'ya ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan izin doğrultusunda F.A. ve D.G.'nin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda laptop, monitörler, LED televizyonlar ve zihinsel engelli çocukların eğitiminde kullanılan müzik aletleri ile birlikte, uyuşturucu madde, pompalı tüfek, namlusu değiştirilmiş tabanca da ele geçirildi.

Zanlılar yapılan soruşturma sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, çalıntı malzemelerin okul yetkililerine teslim edildiği bildirildi.