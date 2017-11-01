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Eğitim gördüğü okula vefa örneği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulunda eğitim görürken şehir değiştirmek zorunda kaldığı için okuldan ayrılan Aytülün İkibiroğlu, 55 yıl sonra okuluna gelerek kütüphane kazandırdı.

Eğitim gördüğü okula vefa örneği

01 Kasım 2017 18:24

Manisa'nın Salihli ilçesinde 55 yıl sonra okuduğu okul olan Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret eden Aytülün İkibiroğlu, okula kütüphane kazandırdı. Temin ettiği kitapları kütüphaneye kazandıran İkibiroğlu, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden İkibiroğlu’na, Okul Müdürü İbrahim Karakaya tarafından da plaket takdim edildi. İkibiroğlu, 1962 yılında kısa süre eğitim gördüğü Namık Kemal Ortaokulu’na 55 yıl sonra kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okulun önemli bir ihtiyacının eski öğrencileri tarafından karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Okul Müdürü Karakaya ise okullarına bir kütüphane kazandırmak için çalışmalarda bulunduklarını vurgu yaparak “Ancak okulumuzun eski öğrencilerinden olan Aytülün İkibiroğlu, sağolsun bu konuda maddi ve manevi destekleri ile okulumuza bir kütüphane kazandırdı. Kütüphanenin şuan ki konumuna getirilmesinde Baran Avşar, Hayriye Yıldız, Şükran Sarı ve Pınar Toker adlı eğitimcilerimizde payları çok büyük. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 

Behzat Akcan
 

 

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