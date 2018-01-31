"Eğitim sektörü birçok ülke için büyük gelir kaynağı"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, özellikle ülkelerin eğitim turizminden milyarlarca gelir elde ettiğini vurguladığı açıklamasında, ülkelerin bu konuya yoğunlaşması ve eğitim sektörünün gelişimi noktasında işbirliği içerisinde olarak, sektörü güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

“KKTC halkı eğitim turizminden çok kazançlı çıkabilir”

Ülkelerin turizm alanında farklı çekim kuvvetleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşiltaş , "KKTC'ye baktığımızda, eldeki turizm açısından değerlendirilebilir çekiciliklerde iki temel unsurun ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi eğitim turizmidir. KKTC'de üniversite sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Üniversiteler kaliteli düzeyde eğitim verebiliyorsa bu KKTC için çok büyük öneme sahip. Çünkü birçok ülkeye baktığımızda eğitim turizminden milyarlarca dolar gelir elde ettiğini görmekteyiz. Tabii KKTC’de bu anlamda sessiz sakin güvenli bir ada olarak birçok öğrenciyi buraya çekebilir. KKTC halkı da bu turizmden çok kazançlı çıkabilir. Tabii eğitim turizminin diğer sektörlerden farkı da şu; mesela yine adamızda casino turizmi dediğimiz bir olay da var. Ancak, elde edilen gelir sadece otelde kalmakta veya sadece belli bir kesimin geliri olmakta. Bu kazanç sadece otel sahipleri ve çalışanlar arasında paylaşılmakta. Ancak eğitim turizmi dediğimizde, öğrenciler hem üniversitelere para kazandırmakta; hem de ada içerisinde aktif olarak gezmektedirler. Bakkaldan ekmek almakta, restoranında yemeğini yemekte, sinemaya gitmekte vs. KKTC'de eğitim almaya gelen öğrencilerin ülke turizmine katacağı değer çok daha fazla olmaktadır. Yani diğer turizm çeşitlerine kıyasla ada halkına getirecekleri daha fazladır. Bu nedenle eğitim turizmine daha fazla önem verilmesi ve devletin üniversiteleri daha fazla desteklemesi gerekmekte ki; daha fazla öğrenci gelebilsin" yorumlarında bulundu.

“KKTC’de eğitim turizminin ardından en önemli alan sağlık turizmidir”

KKTC'nin turizmden elde edebileceği en önemli alanlardan bir diğerinin ise sağlık turizmi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Yeşiltaş, " Sağlık turizminin; termal turizm, medikal turizm, spa&wellness gibi çok çeşitli boyutları vardır. Özellikle KKTC'nin sağlık turizminden kazanabileceği en büyük alan medikal turizmdir. Dolayısıyla devletin bu yönde yatırımlar yapması ve yatırım yapanları teşvik etmesi gerekiyor. Bu bağlamda hastane yatırımlarının acil bir şekilde burada çoğaltılması gerekmektedir. Medikal turizmin gelişmesinin en önemli faydalarından bir tanesi de, KKTC'deki tıp fakültelerine destek olmasıdır. Çünkü tıp fakültesindeki öğrencilerin ameliyat edilebilecek cerrahi alanlarda bir takım uygulamalar yapması gerekiyor. Nitekim öğrencilerin yetişip doktor olabilmesi için de hastaların gelmesi lazım. KKTC'deki nüfus ve hasta oranı ortadadır. Öğrencilerin ameliyatları görme imkânı sağlanmalı. Dolayısıyla Eğitim ve medikal turizm alanları için yeteri kadar teşvik gösterildiğini düşünmüyorum. Çünkü daha fazla öğrencinin gelebilmesi için üniversitelerin mali kaynaklara ihtiyacı var. Bu mali kaynakların arttırılabilmesi için de belki öğrenci başına bir takım teşvikler verilebilir. Bu da üniversiteler için çok önemli bir kaynak olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.