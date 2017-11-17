Eğitim sektörüne 150 milyon dolarlık yatırım geliyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu düzenlemiş oldukları etkinlikle basın mensupları ile buluştu. Yapmış oldukları basın toplantısında yeni akademik yıl için yeni hedefler, projeler ve üniversite olarak yeni vizyonlarıyla ilgili bilgiler verildi.

“Yeni Yüzyıl Okulları ile eğitimde hedef büyütüyoruz”

Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından 2009 yılında kurulan ve 2010-2011 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi şuanda 11 milyon öğrenciye lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam ediyor. Önümüzdeki yıl (2018) toplam 150 milyon dolarlık yatırım atağı başlatarak 2019 sonunda yeni okullar açacak olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, eğitimin tüm alanlarında var olabilme projesinin uzun süredir gündemlerinde olduğunu altını çizdi. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da Yeni Yüzyıl Okulları projesinin detaylarını anlatarak, “Yeni Yüzyıl markasını eğitimin tüm alanlarında faaliyet gösteren bir eğitim yuvası haline dönüştürmek için gerekli projelendirmeyi yapmış bulunuyoruz. Yükseköğrenim alanında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin elde etiği başarıların rehberliğinde; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren bir kurum olmak üzere 2018’de yola çıkarak, yeni okullarımızı 2019 sonunda eğitime kazandıracağız. “Yeni Yüzyıl Okulları” ismiyle eğitim-öğrenim hayatına kazandıracağımız okullarla çağdaş bilimin ışığında, ülkesini seven, Atatürkçü nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimde bugün devrim yapabilmemiz için öğretmen odaklı olmalıyız. Yeni açacak olduğumuz okullarda da öğrenciler okullarına severek gidecekleri ortamla oluşturacağız. Sevimli ve yaşayan bir konsept düşünüyoruz” dedi.

“Üniversitemiz Büyüyor”

Cevizlibağ’da halen hizmet vermekte olan üniversite yerleşkesinin kapasitesinin daha çok öğrenciye daha iyi hizmet vermek amacıyla büyütülmekte olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesinin ise 2019 sonuna hazır olacağını söyledi. Hacısalihoğlu aynı zamanda: “Topkapı Cevizlibağ’daki mevcut binamızın yanındaki toplam 10 bin 807 metrekare alana sahip yeni ek binamızın inşaatı hızla sürüyor. Bu binamızın 2018 Mayıs’ında tamamlanmasıyla öğrencilerimize sunduğumuz eğitim-öğretim imkânlarını daha da artıracağız. Halen hizmet vermekte olan binamızda inşa edilecek spor tesisimiz sayesinde ise öğrencilerimiz basketbol, voleybol, hentbol, futbol gibi pek çok spor dallarında kendisini geliştirme imkânına sahip olacak. Sancaktepe’deki yeni Tıp Fakültesi hastanemiz ile aynı yerleşkede bulunacak olan kız ve erkek öğrenci yurtlarını en kısa sürede hizmete sokuyoruz. İnşaatına çok yakın bir tarihte başlanacak olan hastanemiz, tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin eğitimi ile bölge insanına sağlık hizmeti sunulabilmesi anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek” ifadelerini kullandı.

Yatırım ve istihdamların büyüklüğü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne hayat veren VASEV’in, kısa bir süre içinde başlatacağı Yeni Yüzyıl Okulları projesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, kız ve erkek yurtları ile ek bina projeleri ile yaklaşık 150 Milyon Dolar tutarında bir yatırım öngördüğünü kaydeden Dr. Azmi Ofluoğlu, bu yatırımlar için de yaklaşık 7 bin kişilik bir istihdamın öngörüldüğünü söyledi. Eğitimdeki başarılarının yurt içinde ve yurt dışında verilen ödüllerle takdir edildiğini kaydeden Ofluoğlu, “Yurt içinden çok sayıda ödülü bulunan üniversitemiz, geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa’da iki ödüle birden layık görüldü. Almanya’daki ‘Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri’ töreninde ‘Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu’ ödülünü, İngiltere’deki Uluslararası Kalite Zirvesi’nde ise ‘2017 Uluslararası Kalite Ödülü’nü aldık” diye konuştu.