Eğitim-Sen, açığa alınan öğretmenlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır 1 Nolu Şube binasında düzenlenen toplantıya, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Burada açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Üyesi Mesut Fırat, yürüttükleri mücadelenin ilk meyvesini Tunceli’de aldıklarını söyleyerek, “Oradaki 419 arkadaşımız göreve geri döndü. Ancak 85 arkadaşımıza ilişkin henüz somut bir karar yok. Diğer illere dönük, spekülatif haberler dolaşıyor. Özellikle milletvekillerinin sosyal medya üzerinde öne çıkardıkları bilgiler, teyit edilmiş bilgiler değildir”