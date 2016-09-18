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Eğitim-Sen'den açığa alınan öğretmenlerle ilgili açıklama

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mesut Fırat, açığa alınan öğretmenlerle ilgili özellikle bazı milletvekillerinin sosyal medya üzerinde öne çıkardıkları bilgilerin teyit edilmiş bilgiler olmadığını kaydetti.

Eğitim-Senden açığa alınan öğretmenlerle ilgili açıklama

18 Eylül 2016 15:57

Eğitim-Sen, açığa alınan öğretmenlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır 1 Nolu Şube binasında düzenlenen toplantıya, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Burada açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Merkez Yönetim Üyesi Mesut Fırat, yürüttükleri mücadelenin ilk meyvesini Tunceli’de aldıklarını söyleyerek, “Oradaki 419 arkadaşımız göreve geri döndü. Ancak 85 arkadaşımıza ilişkin henüz somut bir karar yok. Diğer illere dönük, spekülatif haberler dolaşıyor. Özellikle milletvekillerinin sosyal medya üzerinde öne çıkardıkları bilgiler, teyit edilmiş bilgiler değildir”  

Etiketler: Eğitim-Sen


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