4 Mart 2017 tarihinde 4'üncüsü düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin (ETZ) alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıları bir araya getirerek çeşitli panel ve atölyelere ev sahipliği yapacağı bildirildi. Zirve Koordinatörü Işıl Boy Ergül'ün açıklamalarına göre hedefi, katılımcıları yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yeniliklerden haberdar ederek onların bu alanlarda çeşitli uygulamalar deneyimlemelerini sağlamak olan zirvede; eğitim, iş ve medya dünyası bir araya gelerek eğitim teknolojilerinde üretkenliğin arttırılması ve gelişmesi için ilham kaynağı olacak. Alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve Eğitim teknolojilerinin geleceğine yön veren Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin açılışı İllüzyonist Aref Ghafouri tarafından sergilenecek olan, çok özel bir gösteriyle gerçekleşecek.

Ergül, "İlk ETZ’nin filizlendiği o anlardan bugüne kadar geçen sürece baktığımızda, her ETZ bir sonrakine daha büyük bir anlam ve heyecan yükledi. İlk 3 ETZ'de katılımcılarımızın paylaştıkları harika uygulamalar, bu yolculuğun sihirli bir yolculuk olduğu fikrini verdi bizlere" diye başladığı açıklamalarında 'sihire yolculuk' temasına vurgu yaptı. Ergül sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Biz eğitimciler olarak halihazırda yaptıklarımızın bir sihir olduğuna inanıyoruz. O nedenle yeni bir sihir aramaktan öte hem kendi içimizdeki, hem de öğrencilerimizin içinde var olan sihri bu zirve ile çok daha fazla kitlelere ulaştırabilmek, en önemli kazanımımız olacak. Her sene zirvemizi düzenlerken yenilikler katmaya, bir önceki seneden daha farklı konseptler sunmaya özen gösteriyoruz. Bu sene ise katılımcılarımızı şaşırtmaya kararlıyız. Katılımcılarımız hem öğrenecekler hem de eğlenecekler. Çünkü eğitim ortamlarının da böyle olması gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizde eğitim paydaşlarının tümü büyük bir heyecan ve özveri ile değerli çalışmalar yapıyorlar. Bu nedenle eğitim dünyamızdaki tüm paydaşların varolan heyecanlarını korumalı ve hatta daha ileriye taşımalıyız. Bunu başarabilmek için tüm heves ve adanmışlıklarıyla işini yapan eğitimcileri ve kurumları bir araya getirmek, umudumuzun artmasını sağlıyor. Bu nedenle ihtiyacımız olan paylaşmak, deneyimlemek ve ülkemiz için özveri ile çalışmak".

Panel ve Atölyeler

Zirvenin netleşen atölye çalışmaları arasında; Sanal Gerçeklik ile Kodlama Atölyesi, Robotik Atölyesi, Arttırılmış Gerçeklik Atölyesi, Beyin ve Öğrenme Atölyesi, iPad Atölyeleri, Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi, Oyun Temelli Öğrenme Atölyesi, Lego Atölyesi, Girişimcilik Atölyesi, Maker Atölyesi, Oyunlaştırma Atölyesi, Büyük Veri Atölyesi, Etkili Sunum Teknikleri Atölyesi, Neuro Marketing (Nöro Pazarlama) Atölyesi, Web 2.0 ve Web 3.0 Atölyesi, Giyilebilir Teknolojiler Atölyesi ve Eğiticinin Eğitimi Atölyesi'nin yer alacağını belirten Ergül, "Ayrıca katılımcılar HoloLens’in eğitimde nasıl kullanılabileceğini ilk kez ETZ’de deneyimleyebilecekler. Daha önceki Eğitim Teknolojileri Zirvelerinde eğitim ve sosyal medya ilişkisini sosyal medyanın önemli isimleri ile değerlendiren Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, bu kez "Medya ve Eğitim" ile "Sosyal Medya" oturumlarında,s medya ve sosyal medyanın önemli isimlerini eğitimciler ile buluşturacak. İlk düzenlendiği yıldan bu yana çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atılan zirvede, bu yıl da her konuşmacı için KAÇUV’a (Kanserli Çocuklar Umut Vakfı) bağışta bulunulacak" şeklinde konuştu.