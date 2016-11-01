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Eğitim ve medya ilişkisi ETZ16'da

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Ankara'da bu yıl 2. kez düzenlenecek olan 'Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi' 4 Kasım Cuma günü başlayacak.

Eğitim ve medya ilişkisi ETZ16da

01 Kasım 2016 12:34

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Ankara'da bu yıl 2. kez düzenlenecek olan 'Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin 4 Kasım Cuma günü başlayacağı bildirildi. Eğitimde FATİH Projesi bağlamında düzenlenen zirvede akademisyenler, uzmanlar, öğretmen ve öğrenciler; eğitim ve teknoloji sektörünün tüm paydaşları ile bir araya gelecek. Paneller ve sözlü sunumların yer alacağı zirvede, Kodlama, Robotik ve Üç Boyutlu Teknolojiler gibi birçok alanda workshoplar yapılacak. Açılış konuşmalarını Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'nın yapacağı, eğitim teknolojileri ve öğretmen - öğrenci ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi konulara yönelik konuşmacıların yer alacağı zirvede, medya ve eğitim ilişkileri de değerlendirilecek. Medya ve İletişim Uzmanı Ümit Sanlav'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Gazeteci Yazar Kemal Öztürk, TV Haber Programcısı Buse Biçer, Anchormen Cem Öğretir ve Doç. Dr Teyfur Erdoğdu, medya gözüyle eğitime bir bakış açısı yapacaklar.

Sosyal Medya Savaşları Kitabının Yazarı Ümit Sanlav'ın sosyal medya gözüyle eğitime bakış açısında bulunacağı zirvede, Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Kemal Öztürk haberci gözü ve refleksi ile eğitimi değerlendirecek. Medyanın bireyin eğitimine etkisi, sosyal medya ve bireysel iletişim, dijital devrim ve yeni medyanın hayatımıza etkileri de Kemal Öztürk'ün konuları arasında.. Ekranların genç ve deneyimli sunucularından, Habertürk TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Buse Biçer ise 'Eğitimde değişim mi, dönüşüm mü' konusuna değinecek. Biçer ayrıca, etkili hitabet ve anlatım konusunda da eğitimcilere tüyolar verecek. Kişisel gelişime yönelik çalışmaları ile bilinen ATV Ana Haber Sunucusu Cem Öğretir 'Kişisel gelişim, eğitim-öğretimin bir parçası mı, yoksa el yordamıyla mı keşfediliyor? Medya kişisel gelişime destek mi köstek mi? Medya-öğrenci-öğretmen ilişkisinde yeni bir açılım ihtiyacı var mı? Ve de kendini dinletme sanatı' sorularını değerlendirecek. Tarihçi - Akademisyen Doç Dr. Teyfur Erdoğdu, sosyal medya ve öğrenci yaklaşımları konulu sunumunda, "Sosyal medya öğrenciye ne yapar, sosyal medya ile öğrenci ne yapar? Sosyal medya ile daha mı zeki olduk? İnsanlar, neden hiç olmadığı kadar okur yazarlıkla meşgul olmaya başladılar? Sosyal medya, öğrencilerin sosyalleşmesini nasıl etkiledi? Öğrencilerde ortaya çıkan dijital hastalıklar" konularına değinecek. 


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