Milli Milli Eğitim Bakanlığı, 2014-2015 öğretim yılında verilmeye başlayan desteğin şubat ayı ödemesi ile birlikte şu ana kadar özel okullara 2 milyar 512 milyon 745 bin 221 lira eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapmış oldu. Eğitim ve öğretim desteği sürecinin başladığı 2014-2015 öğretim yılından önce özel okullarda kayıtlı öğrenci sayısı 656 bin 96 iken, destek uygulamasının da katkısıyla bugün itibarıyla 1 milyon 154 bin 68 öğrenci özel okullarda öğrenim görüyor.

Bu öğrencilerden 314 bin 413’ü ise eğitim öğretim desteği kapsamında özel okullarda eğitim görüyor. Ayrıca 2012-2013 eğitim öğretim yılından bu yana organize sanayi bölgeleri içinde ve 2016-2017 öğretim yılından itibaren ise bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere de eğitim ve öğretim desteği veren Milli Eğitim Bakanlığı, şu ana kadar bu okullara 234 milyon 33 bin 451 lira ödeme yaptı. Destek kapsamında Şubat ayı taksiti olarak organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına 42 milyon 165 bin 963 lira ödeme yapıldı. Eğitim ve öğretim desteğiyle, özel okula devam eden öğrenci oranının yüzde 7,6’dan 2023 yılına kadar yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor.