Emine Erdoğan, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kendisi adına yaptırılan “Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Erdoğan’ın yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, belediye başkanları, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş yer aldı. İlçe merkezinde 200 kız öğrenciye hizmet verecek şekilde ve 5 yıldızlı otel konforunda planlanan merkezin 5 bin 400 metrekare 9 derslikle hizmet vereceği aktarıldı.

"EĞİTİMDE KIZ ÇOCUKLARI İLE ERKEK ÇOCUKLARINI AYIRMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

Gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Başkan Görmez, ilim öğrenme konusunda erkek ve kız çocukları arasında kesinlikle ayrım yapılmaması gerektiğini ifade etti. İslam dininde Hz. Muhammed (S.A.V) ile birlikte yeryüzüne adaletin ve merhametin getirildiğini kaydederek, en büyük adaletin ise erkek ile kadın eşit olması için sağlanan adalet kavramı olduğunu belirtti. Başkan Görmez konuşmasında, “İslam dini sevgili peygamberimiz ile birlikte yeryüzüne büyük güzellikle, merhamet ve adalet getirdi. Getirdiği adalet ve merhametin en büyük unsurlarından birisi kadın ve erkeğin ayırımını ortadan kaldırmış olmasıdır. Bir erkek Allah’a ne kadar muhatapsa, bir kadında Allah’a o kadar muhataptır. Erkek şimdi nasıl yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak yaratılmışsa, kadınında Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılmış olmasını ilan etmesi yeryüzünde cinsiyetçilik olarak takdime dilen en kötü ideolojiyi ortadan kaldırdı. Buradan hareketle bir şeyi daha ortadan kaldırdı. İlim öğretirken kız çocukları ile erkek çocukları arasında ayırım yapmak sevgili peygamberimizin getirdiği ilkelere aykırıdır. İlim erkek ne kadar farz kılınmışsa, kadına da o kadar farz kılınmıştır. İlim öğretmede, eğitimde kız çocukları ile erkek çocuklarını ayırmak doğru değildir” diye konuştu.

“SON 14 YILDA, ÜLKEMİZDE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 91’DEN YÜZDE 99’LARA ÇIKTI”

Türkiye’de son 14 yılda kendisinin kızların okullaşması için bir çok kampanya başlattığını ve başlatılan kampanyalara da destek verdiğini hatırlatan Erdoğan, “’İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır’ buyuran bir Peygamber’in ümmetiyiz. Ne mutlu ki, bu çağrının muhatapları olarak genç kızlarımızı dünyevi ve uhrevi bir geleceğe hazırlıyoruz. İnanıyorum ki onlar, burada edindikleri bilgi ve tecrübe ile hem kendi hayatlarına, hem de toplumun dini hayatına önemli katkılar sağlayacaklar. Toplumu irşat etme noktasında sorumluluk alacaklar. Kız çocuklarının eğitimi, son derece önemli bir konu. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli kampanyalara öncülük ederek, kızlarımızın eğitimi için çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Son 14 yılda, ülkemizde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 91’den yüzde 99’lara çıktı. Himayemizde gerçekleşen ’Haydi Kızlar Okula’ kampanyası çerçevesinde 350 bin kız çocuğumuz okulla tanıştı. Keza, ’Ana-kız okuldayız’ kampanyası ile vaktiyle eğitim alamamış nice kadınımız evlatlarıyla birlikte okullu oldu. Bunlar çok önemli kazanımlardır. Evlatlarımızın her alanda yetişmesi, ülkemizin, İslam ümmetinin ve insanlığın göz aydınlığıdır” ifadelerini kullandı.

"İSLAM DÜNYASI SAVAŞ MEYDANI HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden Fetullahçı Terör Örgütüne göndermelerde bulunan ve örgütün samimi insanların dini duygularını sömürdüğünü anımsatan Erdoğan, “Üzerinde yaşadığımız dünya, zor bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki, insanlık okyanuslarda değil, hırsın, şiddetin ve öfkenin denizinde boğuluyor. Bugün dünyadan adeta kan damlıyor. Öyle ki, İslam dünyası savaş meydanı haline gelmiş durumda. Batı’nın şiddet üreten politikaları, dünyadaki dengeleri altüst ediyor. İslam, korku ile anılır halde. Din adına terör yapılıyor, insanlık katlediliyor. Böyle bir vasatta, doğru din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yıllardır ülkemizdeki samimi insanların dini duygularını sömürerek, kendi kirli amaçlarını zorla hakim kılmaya çalışan din tüccarlarının, 15 Temmuz’da ülkemizi nasıl bir felakete sürüklediklerini hepimiz gördük. Doğru ve gerçek dini bilgiye, samimi bir inanca sahip insanlar, tankları masum insanların üzerine sürer miydi hiç? Amacı gerçekten insanlığa hizmet olan bir grup, insanlığı katleden böyle bir eyleme kalkışabilir miydi?” diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜÇLÜYSE, İSLAM DÜNYASI DA GÜÇLÜDÜR"

Emine Erdoğan, Türkiye’nin güçlü olmasının İslam dünyasının güçlü olması anlamına geldiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“İşte tam da bu nedenle doğru dini bilgi ile donatılmış insanlara ihtiyacımız var. Harf harf, kelime kelime, Allah’ın kelamını, hayat rehberimizi, aklına ve gönlüne nakşetmek üzere burada bulunan bütün gençlerimize, ’umudumuz sizlersiniz’ demek istiyorum. Her birinizin gözlerinden öpüyorum. Sizleri böyle bir ideale teşvik eden ailelerinize takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu ki, evlatlarınız Kur’an-ın hizmetkarları hafızları olacak. Anadolu’nun adeta işgal edilmek istendiği bir zamandan geçiyoruz. İçeride ve dışarıda ülkemizi bölüp parçalamak isteyen düşmanlar bizim gafletimizi bekliyor. Fakat gaflet bizlere yakışmaz. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, milletimizin hainlere fırsat vermeyeceğine artık inancımız tamdır. Üzerimizdeki kara bulutlar dağılacak, milletimiz bu sıkıntılardan yüzünün akıyla çıkacaktır inşallah. Yatırımımızı gençliğe yapıyor, yüzümüzü Kur’an’ın aydınlığına çeviriyoruz. Unutmayalım, Türkiye güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür. Dünyanın gözlerini kapadığı bütün insani krizler karşısında Türkiye tavır alıyor. Milletimiz cömertçe kapılarını mültecilere açıyor. Mağdur ve mazlumların duaları hürmetine, bu millet inşallah huzur ve selamete kavuşacak. Geleceğin dünyasında önemli roller oynayacaktır. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin.”

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirerek merkezde incelemelerde bulundu.