Eğitimde Bilimsel Yaklaşımlar Konferansı düzenlendi

BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans Adana Divan Otel’de gerçekleşti. Velileri yeni eğitim yaklaşımları konusunda bilgilendirme amacıyla düzenlenen “Eğitimde Bilimsel Yaklaşımlar Konferansında BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz “Yeni Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0” başlıklı konuşmasıyla, gelecekte üretim şekillerinden günlük yaşama kadar her alanda etkilerini hissedeceğimiz Endüstri 4.0’ı tüm boyutlarıyla ele aldı.

BAU STEM Merkezi Direktörü M. Sencer Çorlu “STEM+A Eğitim Modeli” başlıklı konuşmasında Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinde uygulanmaya başlanan STEM+A eğitim modeli konusunda velileri bilgilendirdi. Konferansta “Bahçeşehir Kolejinde STEM+A Eğitimi” başlığıyla konuşacak Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise Türkiye genelindeki tüm Bahçeşehir Koleji kampüslerinde Erken Çocukluk Eğitiminden itibaren uygulanan STEM+A eğitimini ve uygulamalarını velilerle paylaştı.

Konferans öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan BUEK Başkanı Enver Yücel, eğitim sistemlerine 21.yüzyılın getirdiği yenilikleri entegre ettiklerini söyledi. Eğitimde sektörel anlamda çok değişiklik olduğunu kaydeden Yücel, daha sonra şunları söyledi:

“Bütün çocuklarımızın gelecekle ilgili problemlerini çözebilmeleri için bugünün eğitim sisteminin ve anlayışlarının ona göre değişmesi gerekiyor. Eğitimin ne olması gerektiğini 21.yüzyıl becerilerinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim yapılıyor ama günümüzde ‘Nasıl bir eğitim yapılıyor’ sorusu soruluyor. Bu eğitimin 21.yüzyıla hitap edip, etmediğini sorgulamamız gerekiyor. Artık 4. sanayi devrimine gidiyoruz. Sektörel anlamda değişimleri görüyoruz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz yarının çalışanları olacaksa bugünden robotik, kodlama gibi teknolojinin her detayı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Sadece sınavlardan ibaret bir eğitim sisteminin olamayacağını anlatmak için okul okul, il il velilerimizle ve öğrencilerimizle buluşuyoruz.’’

“Eğitimden sağlığa kadar çok şey değişecek”

Türkiye’de 5G teknolojisinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte eğitimden sağlık alanına kadar çok fazla değişiklik olacağını kaydeden Yücel, “Şu anda 4.5 G kullanıyoruz. 5G teknolojisini kullanmaya başladığımız zaman eğitimden sağlığa kadar çok şey değişecek. Siz eğitiminize bunu adapte etmezseniz geri kalmış olursunuz. Artık ezbere dayalı bir eğitim yerine mevcut bilgilerden insanlığa yarayan ürünler ortaya çıkaran çocukların yetiştiği bir eğitim anlayışı çıkarılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Enver Yücel’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Doç. Dr. Sencer Çorlu ve Dr. Özge Aslan sunum gerçekleştirdi. Konferans salonunda ayrıca Bahçeşehir Kolejinde ‘Robotik’ eğitimi gören öğrencilerin yaptıkları robotlar da sergilendi.