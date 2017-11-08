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Eğitimde Gelecek Konferansı 11-12 Kasım'da

Vizyon Koleji Kurucusu ve CEO’su Cem Arıtuluk Eğitimde Gelecek Konferansı’nın 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacağını ve Vizyon Koleji’nin bu yıl konferansa sponsor olduğunu söyledi. Arıtuluk, konferansa kolejin kurucularından Abdulkadir Özbek ile birlikte konuşmacı olarak katılacaklarını da belirtti.

Eğitimde Gelecek Konferansı 11-12 Kasımda

08 Kasım 2017 10:39

Boğaziçi Üniversitesi-MEF Üniversitesi-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri işbirliği ile MEF Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Eğitimde Gelecek Konferansı 11-12 Kasım tarihlerinde yapılacak. Vizyon Koleji bu yıl Eğitimde Gelecek Konferansı’na hem sponsor oluyor hem de konuşmacı olarak katılacak. Organizasyonda hem Türkiye hem de yurtdışından önde gelen akademisyen ve eğitimcilere ek olarak Vizyon Koleji kurucuları Cem Arıtuluk ve Abdulkadir Özbek’in de konuşmacı olarak yer alacakları bildirildi.

Konferansta eğitime gönül veren herkesle iş birliği yaparak dijital çağda eğitimi, daha eşit ve daha adil bir eğitim ile farklılıkları ne olursa olsun her çocuğun öğrenebildiği okulları, girişimciliği, dünyadan iyi örnekleri, okulun ve öğretmenliğin geleceğini, bilgi çağında öğretmen eğitimini konuşacaklarını belirten Cem Arıtuluk, ''Eğitimde değişim ve dönüşüm her geçen gün artan bir ivmeyle tüm boyutlarıyla konuşuluyor. Sponsoru olduğumuz bu prestijli konferansta 21. yüzyıl eğitim uygulamalarımızı ve eğitime getirdiğimiz vizyonu geniş kitlelere anlatacağız ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Vizyon Koleji 21’inci yüzyıl eğitiminin vücut bulmuş halidir'' dedi.

Eğitimde Gelecek Konferansında Dijital Çağda Eğitim, Eşit ve Adil Eğitim, Gelenekten Geleceğe - Yerelden Küresele Eğitim, Gelecekte Öğretmen Eğitimi ve Eğitimde Fark Oluşturanlar temaları altında çalışmalar yapılacak. 

 

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