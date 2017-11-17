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Eğitimde gelecek konferansına büyük ilgi

Boğaziçi Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri iş birliği ile MEF Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Eğitimde Gelecek Konferansı yoğun katılım ile gerçekleşti.

Eğitimde gelecek konferansına büyük ilgi

17 Kasım 2017 13:09

Boğaziçi Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakülteleri iş birliği ile MEF Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Eğitimde Gelecek Konferansı yoğun katılım ile gerçekleşti. Vizyon Koleji, Eğitimde Gelecek Konferansı’na bu yıl hem sponsor oldu, hem de konuşmacı olarak katıldı.
Etkinligin ilk gününde Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özbek, 'Dijital Dönüşümü Nasıl Başardık' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye’den ve yurt dışından önde gelen akademisyenler yer aldı.

Vizyon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arıtuluk teknolojinin öğrenmeye ve öğretmeye katkısını anlattığı panelde, konuşmacılar Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü Anıl Çekiç, Intel Genel Müdürü Yalım Eriştiren, HP Aruba Network Genel Müdürü Ersin Uyar ve Sebit Ar-Ge Direktörü Ali Türker eğitimde teknolojinin geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Konferansta eğitime gönül veren herkesle iş birliği yaparak dijital çağda eğitimi, farklılıkları ne olursa olsun her çocuğun daha eşit ve daha adil bir biçimde öğrenebildiği okulları, girişimciliği, dünyadan iyi örnekleri, okulun ve öğretmenliğin geleceğini, bilgi çağında öğretmen eğitimi konuşuldu.

Ayrıca Arıtuluk, "Eğitimde değişim ve dönüşüm her geçen gün artan bir ivmeyle tüm boyutlarıyla konuşuluyor. Sponsoru olduğumuz bu prestijli konferansta 21'inci yüzyıl eğitim uygulamalarımızı ve eğitime getirdiğimiz vizyonu geniş kitlelere anlatacağız ve deneyimlerimizi onlarla paylaşacağız. Vizyon Koleji, 21’inci yüzyıl eğitiminin vücut bulmuş halidir" dedi.

Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi

 

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