Eğitimde yeni sistem emlakçıları hareketlendirecek

Yeni sistemle beraber Niğde’de veya Türkiye genelinde emlak işlerinde hareketlilik yaşanacak. Okul çevresindeki evlerde yüzde 25 ve 50 arasında artışın olacağını öngören emlakçılardan Mahmut Kılıç, ‘‘Yeni sistemin bu tip mahallerdeki okullara ilgiyi artacağını düşünüyorum. Çünkü okulların o çevrede olmasıyla talep artacak. Talep artınca da ister istemez dairelerin fiyatları yükselecek. O mahallelere olan talepte bir yoğunlaşma olacak. Dışardaki şehrin içindeki okullara biraz talep azalacağını söyleyebilirim.

Kiralık ve satılık ev fiyatlarında yüzde 25 ile 50 arasında bir artış olabilir. Çünkü o okulların kapasitesi artmasıyla öğrencilerin okullara talebi artacak, kayıt başvurusu azalacak. Ya o bölgeden kiralık daire alacaklar ya da imkanı varsa ev satın almak isteyecekler. Bunlar ister istemez bir çok mahallede ikametgahlar bir çok değişikliğe gidecektir. İmkanı olmayanlar ya da imkanı kıt olanlar o bölgelere o bölgedeki dairelerde almak için zorlanacaktır ya da kredi kullanacaktır. Şehrin ister istemez o bölgelerine talebin artmasını sağlayacaktır’’ dedi.

Ev Fiyatları yükselecek

Adrese dayalı sistemin satılık ev fiyatlarını da yükselteceğini kaydeden Emlakçı Emre Karakoç ise, ‘‘Şu anda Niğde’mizde çok sıkıntı yaşıyoruz. Emlak piyasası çok düşük bazı bölgelerde iyi okullarda oradan ev alıyor aileleri. Fiyatlarda artış oluyor oranlar yükseliyor ama inşallah düzelir diyoruz. 150 bin TL’lik daire 180 bin TL’ye, 600 TL’lik kiralık daire ise 700 TL’ye çıkacağını tahmin ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yasin Esen

