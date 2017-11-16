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Eğitimin Nobeli, Emine Erdoğan'ın Doha'da açılışını yaptığı törenle sahibini buldu

Emine Erdoğan, 8'inci Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi'nin (WISE) açılışını gerçekleştirdi. Prestijli WISE Eğitim Ödülü, 10 yıldan az sürede Gana'nın önde gelen üniversitelerinden biri haline gelen Ashesi Üniversitesi'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Awuah’ın oldu.

Eğitimin Nobeli, Emine Erdoğanın Dohada açılışını yaptığı törenle sahibini buldu

16 Kasım 2017 14:21

Ödülü Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza Bint Nasser, Doha'da 100 ülkeden 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen ve Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı 8'inci Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi (WISE)’nin açılışında Ashesi Üniversitesi'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'na Patrick Awuah'a takdim etti. WISE Eğitim Ödülü, eğitime dünya çapında katkıda bulunmuş bir kişiyi veya en çok 6 kişiden oluşan takımları destekleyen kendi türünün ilk örneği olduğu belirtildi. Ödül sahibinin, WISE Eğitim Ödülü altın madalyasını ve 500 bin dolar kazandığı bildirildi.

Törende konuşma yapan WISE CEO’su Stavros N. Yiannouka, ''6.'ıncı WISE Eğitim Ödülü'nün sahibi Patrick Awuah'ı tebrik ediyorum. Eğitim yoluyla toplumu güçlendirme tutkusunu paylaşan çok seçkin bir grubun arasına katılıyor. WISE Ödülü sahipleri kendilerini hareket geçiren toplumsal ihtiyacı fark ettiler. Her biri, başkalarını belli bir vizyon çerçevesinde harekete geçiren bir yol açtı. Patrick Awuah'ın hikayesi özellikle Afrika’da etik liderliğin sosyal dönüşümü canlandırması açısından özeldir. Ashesi Üniversitesi, onun liderliğinde beşeri bilimler temelinde güncel ve esnek bir müfredat uyguluyor. Bilgiyi edindiğimiz ve yorumladığımız araçların da bilginin kendisi kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Topluma taahhüdünün odağına liderlik yeteneğini ortaya koyan Patrick Awuah, eğitim yoluyla gelişmeye inanan hepimiz için bir örnek teşkil ediyor'' dedi

Ödülü almasının ardından konuşan Patrick Awuah, ''WISE Eğitim Ödülü'nü aldığım için büyük onur duydum. Afrika için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Şu an her 6 insandan 1'i Afrika’da yaşıyor. 2050 yılında bu oran her 4 insandan 1'ine yükselecek. Bu değişimin kıtayı güçlendirmesini sağlamak için Afrika’daki eğitim sistemini hızla dönüştürmeliyiz. WISE Ödülü’nü kazanmış olmamız Ashesi Üniversitesi'nde Afrika'nın mevcut ekonomik büyümesindeki karmaşıklıkları eğitim ve ilhamla çözen ve dünyaya örnek olacak bir nesil için yürüttüğümüz faaliyetleri güçlendirecek'' ifadelerini kullandı. 

 

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