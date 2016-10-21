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Eğitimsiz anne babanın elinde büyütülmek, ziyan olmak demek

Çocuk, masumiyet ve saflığın diğer adı. Gerçek Dünya’nın acımasızlığını ve ince hesaplarını düşünemeyecek ve her durumu zihninde en güzel hali ile algılayabilecek bir varlık. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2015 yılındaki verilere göre Türkiye nüfusunun %29’unu çocuklar oluşturuyor. Çocukların toplum hayatına kazandırılması ve gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi konusunda çoğu zaman yetersiz kalınabiliyor.

Eğitimsiz anne babanın elinde büyütülmek, ziyan olmak demek

21 Ekim 2016 11:53

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, çocukların toplum yapısını oluşturan bireylerin temel taşı olduğunu belirtti. Ebeveynlerin çocukların hayatlarına yön veremediklerini vurgulayan Sayı, “Türkiye’de çocukluğunu yaşamış ve hala çocuklarla çalışan birisi olarak ifade etmeliyim ki; Türkiye’de çocuk olmak, çoğu eğitimsiz anne –babanın elinde büyütülmek, ziyan olmak demek. Türkiye’de çocuk olmak kitabı ve kütüphaneyi okula gidince görmek, okumak demek. Türkiye’de çocuk olmak sürekli maddi kaygılarla büyüyüp; medyanın acımasız işlemesiyle zengin olma hedefi ve hayaliyle olabildiğince materyalist olmak demek. Daha çocukluktan alışveriş çantası gibi anne-baba nereye giderse ona uymak, asla fikrinin sorulmaması demek. Türkiye’de çocuk olmak her yaptığının sürekli puanlarla ölçülüp biçilmesi demek. Türkiye’de çocuk olmak sürekli sınav kaygısıyla büyütülmek, sürekli değişen sistemlerle zihninin alt üst edilmesi demek. Hepsinden ötesi Türkiye’de çocuk olmak ‘çocukluğunun elinden alınması’ demek.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Sayı, bugünün büyüklerinin de özgüven problemi olduğuna dikkat çekerek “Eğer bugünün büyükleri bizler mutlu değilsek; üretemiyorsak, ekip olamıyor sürekli türlü hesaplarla birbirimizin bacağına çelme takıyorsak, ürettiklerimizle dünyaya meydan okuyamıyorsak, sırt çantamızı alıp bütün hırsları bırakıp Dünya’yı dolaşamıyorsak, konuşurken, sosyal medyada paylaşım yaparken bile korkuyorsak, bizi kuşatan hiçbir şeyle mücadele edemiyorsak, bastırılıyorsak o zaman bizi şimdiye kadar notlarla büyüten sistem ve sistemi oluşturanlar çocuk konusunda puanınız sıfır maalesef sınıfta kaldınız. Şimdi o zaman şapkayı önümüze koyup düşünme zamanı ve eğer çocuklarla ilgili iyi bir şeyler yapmak isterseniz sizinle birlikte düşünen ve yol alacak kişiler olarak bizler İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak sizinleyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

Etiketler: aile, çocuk gelişimi, eğitim, istanbul aydın çocuk üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi


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