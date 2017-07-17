Eğlence engellere takılmadı

Çeşitli yaş ve engel türünden oluşan bir grup önceki gün Lunapark Eğlence Merkezinde doyasıya eğlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal da lunaparkta eğlenen engelli çocuklara eşlik etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, engelli bireylerin hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla düzenlediği faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün çeşitli yaşlardan engel çocuklardan oluşan bir grup, Kocaeli Fuarı Lunapark Eğlence Merkezinde gönüllerince eğlendiler.



Bazı oyun gruplarına ilk defa binmenin heyecanını yaşayan engelli çocukların mutluluğu gözlerinde okundu. Destek personelleri eşliğinde alana ulaşımları sağlanan grup, ayrıca yapılan ikramlarla ağırlandı.Engelliler oyun alanlarında doyasıya eğlenirken mükemmel bir gün geçirme fırsatı buldu.