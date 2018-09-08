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Eğlence merkezinin müdürü öldürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü, 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

Eğlence merkezinin müdürü öldürüldü

08 Eylül 2018 11:44

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Kemer'deki ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü olan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu'na ateş etti. Çopuroğlu, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Çapuroğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.  

İsa Akar
 

 

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