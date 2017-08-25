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EGM: 12 ihraç, 734 göreve iade

Emniyet Genel Müdürlüğünden, teşkilatta hakkında soruşturma yapılan kişilerin son durumlarına ilişkin yapılan açıklamada, 12 kişinin görevden çıkarıldığı, 734 kişinin ise Bakanlık oluru ile görevlerine iade edildiği bildirildi.

EGM: 12 ihraç, 734 göreve iade

25 Ağustos 2017 13:54

Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyet teşkilatında çalışan ve hakkında sorgulama yapılan kişilere ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 693 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK); terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan 12 Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarıldı.

FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkartılmış 1 Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevine iade edildi. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 734 Emniyet teşkilatı mensubu ise Bakanlık oluru ile görevlerine iade edildi."

Yağmur Yıldız

Etiketler: egm, ihraç


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