EGO’dan yolcu taşımacılığında yeni rekor

Başkent’in kent içi toplu taşımacılığını otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik sistemleriyle sağlayan Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2017 yılında toplu taşımacılıkta yeni bir rekor kırdı. 2016 yılında 316 milyon yolcu taşıyan EGO, 2017 yılını 20 milyon daha fazla yolcu taşıyarak, 336 milyonun üzerinde kapattı. Hafta içinde her gün otobüslerle ortalama 724 bin, raylı sistemlerle 460 bin, teleferikle ise 10 bin yolcuyu evine, işine, okuluna ve birçok noktaya ulaştıran EGO, yıl boyunca bir önceki yıla göre 10 milyon kilometrelik artışla 92 milyon kilometre yol katetti.

Yaşlı, gazi ve gazi yakını ile şehit yakınları unutulmadı

Diğer yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da toplu taşıma araçlarından yaşlılar, gazi ve gazi yakını ile şehit yakını ve engelliler ücretsiz olarak yararlandı. Serbest kart uygulamasından 61 yaş üstü yolcular 35 milyon kez, engelli ve engelli refakatçisi 13 milyon kez, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve yakınları 1,7 milyon kez, Harcırah (Kamu Kartı) ise 565 bin kez faydalandı.

Dünya metropollerinde nüfusu 5 milyonu aşan kentler arasında trafiği en rahat şehirlerin başında gelen Başkent’te şehir trafiğinin rahatlamasına, çevreci dev otobüs filosu başta olmak üzere raylı sistem ve toplu taşımada ilk kez kullanılan teleferik sistemi de büyük katkı sağladı. Şehir içinde yolcu ve trafik yükünün hafifletilmesini sağlayan EGO otobüsleriyle bir günde bin 300 araç ve 2 bin 400 şoförle ortalama 8 bin 200 kez servise çıkıldı. 2016 yılında sadece otobüslerle günlük ortalama 700 bin yolcu taşınırken, 2017’de bu rakam 24 bin artarak 724 bine ulaştı. Yaşlısından gencine, engellisinden gazisine kadar 2017'da toplam 202 milyon yolcuyu taşıyan EGO otobüsleri, bu sürede 92 milyon kilometre yol katetti.

Başkentli raylı sistemi sevdi

Modern, çağdaş ve güvenli ulaşım sistemlerin başında yer alan raylı sistemler Başkent’te gündelik hayatın en çok kullanılan toplu taşıma aracı haline dönüştü. Günlük 460 bin yolcunun taşındığı raylı sistemlerde yıl boyunca toplam 131 milyon yolcunun ulaşımı sağlandı. Bir önceki yıl 117 milyon yolcunun kullandığı raylı sistemleri 2017’de 14 milyon yolcu daha tercih etti ve yeni bir rekor da 131 milyon yolcu ile burada kırıldı. Kent trafiğinin önemli ölçüde rahatlamasını sağlayan raylı sistemlerden Batıkent-Kızılay metrosuyla 55 milyon, Çayyolu-Kızılay metrosuyla 22 milyon, Törekent-Batıkent metrosuyla 11 milyon, Keçiören-AKM metrosuyla da 6 milyon yolcu taşındı. AŞTİ-Dikimevi arasında sefer yapan ANKARAY aracılığıyla da 37 milyon yolcu yıl içinde seyahat yaptı.

Teleferik hattını kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor

Türkiye’de ilk defa Yenimahalle Metro İstasyonu-Şentepe arasında hizmet veren günlük 24 bin yolcu taşıma kapasiteli teleferikle geçtiğimiz yıl günlük ortalama 8 bin yolcu taşındı. EGO rakamlarına göre bu sayı 2017’de 2 bin kişi artarak günlük ortalama 10 bin yolcuya ulaştı. Yıl sonu rakamlarıyla yaklaşık 3 milyon kişinin taşındığı Şentepe-Yenimahalle Metro İstasyonu’nu tercih edenlerin sayısı giderek artmaya başladı.

Sosyal belediyeciliğin bir başka yönü: Ücretsiz ulaşım

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, engelli ve engelli yakınlarını ücretsiz taşımayı sürdürüyor. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilere de indirimli ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, dini bayramlar süresince ücretsiz yolcu taşıma geleneğini devam ettiriyor. Bu kapsamda Başkent’te 176 milyon (yüzde 52,4) kez tam bilet, 92 milyon (yüzde 27,4) kez indirimli öğrenci ve öğretmen kartı, 68 milyon (yüzde 20,2) kez serbest kart kullanıldı.

6 Kasım’da göreve geldiği günden itibaren toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunan ve ortak akıl ilkesiyle başta vatandaşlar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin de talep ve isteklerini dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’da otobüslerle 24 saat kesintisiz ulaşımı başlattı. 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinden sonra metro seferlerinin de 01.00’e kadar uzatılması talimatını veren Tuna, sırasıyla Ankarakart’ta bakiye aktarımı, tek binişlik biletlerde 4 lira olan fiyatın 3 liraya indirilmesi ve banliyö hatlarında Ankarakart’ın kullanılmasının önünü açmasıyla kent içi ulaşımında köklü değişikliklere imza attı. Gece yarısından sonra yolcuların yüzde 90'ının taşındığı 35 hatta 24 saat kesintisiz ulaşım uygulanırken, gece 01.00'e kadar uzatılan metro seferleri ile ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüs ringleri de eş zamanlı olarak uzatıldı.