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Eğribel’de çığ nedeniyle yol ulaşıma bir süre kapandı

Giresun-Sivas bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı. 104. Şube Şefliği Eğribel Bakımevinin müdahalesiyle yolun yeniden ulaşıma açıldığı bilgisi verildi.

Eğribelde çığ nedeniyle yol ulaşıma bir süre kapandı

04 Mart 2018 15:49

 Edinilen bilgilere göre, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun’un 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle Giresun’un Şebinkerahisari Alucra ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra Sivas’a ulaşımını sağlayan Eğribel mevkiinde yol ulaşıma kapandı. 

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı meydana gelen çığ ile ilgili verdiği bilgide, “Etkili olan kar yağışı nedeniyle Eğribel geçidinde çığ meydana gelmiştir. 104. Şube Şefliği Eğribel Bakımevinin müdehalsiyle yol birkaç satlık kapalı kalmanın ardından çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Meydana gelen çığda herhangi bir madi manevi zarar meydana gelmemiştir. Eğribel kış mevsiminde ne yazık ki şoförlerin korkulu rüyasıdır.Ancak yapılmakta olan tünelle birlikte bu sorunlar pek yakında son bulacaktır” dedi.  

Ahmet Yeles
 

 

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