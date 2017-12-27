Egzama nedir? Egzamanın nedenleri nelerdir, nasıl başlar?

Dr. Emrah Çinik, duygusal sorunların egzamaya sebep olduğunu söyledi.

Egzamanın alerjik deri hastalıkları arasında en sık rastlanan hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Çinik Estetik Merkezinden Dr. Emrah Çinik, "Atopik egzema, derinin enflamasyonu ile oluşan kronik bir hastalıktır. Sorun; derinin kızarması ve kaşıntıyla başlar, şiddetli durumlarda kabuklanma ve sızıntı görülebilir. Egzama kaşıntı gibi rahatsızlıklara neden olmasının yanı sıra; özellikle el ve kollarda hoş olmayan bir görüntü oluşturduğu için de hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Her on iki kişiden birinin, yaşamının herhangi bir döneminde egzama geçirdiği saptanmıştır" dedi.

Egzamanın genellikle alerji nedeniyle oluştuğunu kaydeden Dr. Çinik, “Ama duygusal sıkıntı da egzamaya yol açabilmektedir. Bazen de hiçbir neden yokken de kişide egzama oluşabilmektedir. Egzama en çok küçük çocuklarda ve bebeklerde görülür; ama çocuk büyüdükçe egzama genellikle kendiliğinden geçer. Egzama tehlikeli sayılabilecek ağır bir rahatsızlık değildir. Fakat rahatsızlık verebilir" diye konuştu.

Egzama olmak istemiyorsanız bunları yapmayın

Egzamalı yada egzama geçirmiş insanların derilerinin çok hassas olduğunu vurgulayan Dr. Emrah Çinik, “Bu nedenle tahriş edici maddelerden uzak durmalıdırlar. Bu tür maddelerle çalışmak zorunda olanlar yüz maskesi ve lastik eldiven kullanmalıdırlar. Genç kişiler meslek tercihi yaparken yağlar, boya maddeleri ve şampuan gibi malzemelerle çalışmak zorunda kalacakları meslekleri seçmemelidirler. Egzamanın nedeni olan alerji yapıcı madde bulunabilirse, hastanın o madden korunması yeterlidir.

Egzamaya yol açan nedenler

Duygusal sorunlar, stres ve sıkıntı egzamanın yinelenmesine neden olabilir. Hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili olarak, hastaların her safhada nemlendirici kullanmalarının yararlı olduğunu, alevlenmelerin şiddetlenmesi halinde antienflamatuar ilaçlar alınmasının gerekli olduğu söylenebilir. Hastalığın tedavisi için birkaç yıl öncesine kadar sadece topikal steroidler kullanılıyordu. Kortizon içeren bu ilaçların uzun süreli kullanımında; derinin incelmesi, atrofi ve taleanjektazi, yani damarların yüzeyde belirginleşmesi gibi yan etkiler oluşabilmektedir. Egzama tedavisinde son yıllarda kullanılan yöntemlerden biri de fototerapidir. Egzamalı kişiler şunlardan kaçınmalıdırlar; Döküntüyü daha kötü ve kaşıntılı hale getireceğinden, ovma ve kaşıma, cilt kuruluğu nedeniyle sabun, deterjan ve parfümlü ürünler kullanma, egzamalı yerleri su ile çok fazla yıkama, cildi daha fazla tahriş ettiği ve kuruttuğu için uzun süre sıcak su banyosu veya sıcak duş yapma, aşırı soğuk ya da sıcak, yün gibi vücuda batan giysiler giyme, battaniye-halı gibi. Yünlülerle doğrudan temas olmamalı.”