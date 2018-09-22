Egzoz parçasını kıyafetine saklayarak çaldı

Edinilen bilgilere göre olay, Halkalı Güldallar 1. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto egzoz tamiri ve yedek parçası satan bir dükkanın önünde beklemeye başlayan bir genç, gözüne kestirdiği egzoz aksesuarını yarım saat süren çalışmanın ardından çaldı.

Dükkan önüne satış için çıkarılan egzoz parçasının başında uzun süre bekleyen genç, parçayı önce bir alt rafa, daha sonra bel hizasındaki bir alt rafa taşıdı. Dikkat çekmemek için uzun süre çaba sarf eden şahıs, fırsatını bulduğu anda parçayı kıyafetinin sırt tarafına sokarak olay yerinden uzaklaştı. O esnada dükkanda olan esnaf kısa bir süre sonra egzoz parçasının yerinde olmadığını fark etti. Komşu dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarının kontrol edilmesinin ardından hırsızlık olayı açığa çıkmış oldu.

"Neresine takacak bilmiyorum"

Oto egzoz işleri yapılan dükkanın sahibi Celal Yıldırım parçanın değerinin 150 lira olduğunu söyledi. Gencin parçayla ne yapacağını merak ettiğini ifade eden Yıldırım, "Ben yazıhanedeydim. Saat 6'ya doğru dışarıya çıktım. Bir baktım parça burada eksik. Yan dükkandaki arkadaşın kamerasına baktık. Genç bir çocuk yarım saat burada dikiliyor. Önce birinci rafa koyuyor, etrafı kolluyor daha sonra bir alt rafa koyuyor sonra da buradan kıyafetinin arkasına koyup uzaklaşıyor. Artık bundan ne beklentisi var, neresine takacak bilmiyorum. Sonuçta bu arabaya takılan bir parça. Değeri 150 lira. Arabaların arkasına süs olarak taktığımız aksesuar" dedi.

Serdal Altıntepe

