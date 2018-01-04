Ehliyet sınav sonuçları açıklandı| Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız...

2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Her sene 5 kez yapılan ehliyet sınavının sonuncusu da gerçekleştikten sonra ehliyet almak isteyenler sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ederek araştırıyordu. Ehliyet sınav sonuçları açıklandı.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2017'nin son ehliyet sınavı 23 Aralık tarihinde yapıldı. Ehliyet sınav sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklandı. Direksiyon sınavına katılmaya hak kazanmak isteyen ve böylece ehliyet almak için son aşamaya geçmek isteyen adayların heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları bugün erişime açıldı.

Ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız

2018 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez ehliyet sınavı elektronik olarak da gerçekleştirilecek.

2018/MTSKS-1 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alması gerekir. 70 puan alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Başarılı olanlar ise direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 4 dersten soru sorulur. Soruların 23 tanesi trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi ilk yardım dersinden, 9 tanesi araç tekniği dersinden, 6 tanesi de trafik adabı dersinden sorulur.