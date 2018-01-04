Ehliyet sınav sonuçları açıklandı ! MEB 2018 Ehliyet sınavı...

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuç takvimine göre ehliyet sınavı sonuçları 4 Ocak 2018 yani bugün açıklandı.. Sınavdan aldığı puanı heyecanla öğrenmek isteyen vatandaşlar, “ehliyet sınav sonuçları” aramasını yapıyor. İşte sınav sonuçlarını öğrenmek için bu haberimize bakabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Sınavda Başarılı Sayılabilmek için Bunlara Dikkat

Sürücü adaylarının girdikleri ehliyet sınavından başarılı olarak sayılmaları için sorularda en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.

Sınavda yanlış cevapların doğru cevapları götürmesi gibi bir durum ise söz konusu değildir. Örneğin 40 soruluk bir sınavdan başarılı sayılmanız için sınavda 24 doğru cevap vermeniz yeterlidir. Ortalama olarak ehliyet sınavlarında 12 ilk yardım, 23 adet trafik ve çevre, 9 adet de araç tekniği sorusunun yanı sıra, geçen yıldan itibaren 6 adet de trafik adabı sorusu çıkmaktadır.

2017 ehliyet sınavı ücretlerinin ne kadar olacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmış değil. Geçen yıl yazılı sınav ücreti 60 TL, direksiyon sınavının ücreti ise 70 TL’ydi. 2017’de de ücretlerin yine bu rakamlara yakın olması bekleniyor. 2017 yılında yapılacak olan ehliyet sınavları genelindeki bir diğer önemli değişiklik ise sınav saati konusunda yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda saat 11:00’de yapılan ehliyet sınavları, 2017’de 14:00’te yapılacak. Bu yeni uygulama ile kursiyerlerin sınava geç kalmaları gibi nedenlerden dolayı yaşadıkları mağduriyeti gidermek hedefleniyor. Sınava girecek olan adayların sınav saatinde belirtilen sınav giriş yerlerinde olmaları kadar, gerekli sınav evraklarını da yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. Adayların sınava girebilmeleri için mutlaka nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgelerini getirmeleri gerekiyor. Sınavda döneminde herhangi bir mağduriyet yaşamamak için başta 2017 ehliyet sınav tarihleri olmak üzere söz konusu maddelere dikkat etmeyi unutmayın.