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Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? 17 Aralık 2016 MEB ehliyet sınav sonuçları -ÖĞREN-

Binlerce adayın girdiği ehliyet sınav sonuçarı açıklandı mı? Sınavı kazanıp kazanamadığını öğrenmek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla bekliyor. Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 17 Aralık ehliyet sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? 17 Aralık 2016 MEB ehliyet sınav sonuçları -ÖĞREN-

29 Aralık 2016 14:13

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu merak eden sürücü adayları, heyecanlı bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor. Trafiğe çıkmak için gün sayan adayların ilgiyle beklediği ehliyet sınav sonuçlarının, MEB'in İnternet sitesi üzerinden bugün açıklanması bekleniyor. Peki 17 Aralık 2016 ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2016’ının son sınavının 10 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanmış ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yaptığı güncelleme sonrası 2016 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 17 Aralık’a ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları, geçmiş dönemler baz alınırsa 10 ila 12 gün arasında açıklanmıştı. Buna bağlı olarak 17 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçlarının, 29 Aralık Perşembe günü açıklanması öngörülebilir.

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2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)
2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)
2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)
2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)
2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:
*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

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