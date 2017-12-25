Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2017 yılının son ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Her sene 5 kez yapılan ehliyet sınavının sonuncusu da gerçekleştikten sonra ehliyet almak isteyenler sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını merak ederek araştırıyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017'nin son ehliyet sınavı 23 Aralık tarihinde yapıldı. Ehliyet sınav sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 ehliyet sınav takvimini henüz açıklanmadı.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alması gerekir. 70 puan alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Başarılı olanlar ise direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 4 dersten soru sorulur. Soruların 23 tanesi trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi ilk yardım dersinden, 9 tanesi araç tekniği dersinden, 6 tanesi de trafik adabı dersinden sorulur.