Ehliyet sınavına saatler kala sürücü adayları heyecanla ehliyet sınavını bekliyor. Çoğu adaay internette geçmiş yıllardaki ehliyet sınavı çıkmış soruları aramaya başladı. Ehliyet sınavı 17 Aralık Cumartesi günü MEB tarafından yapılacak. Ehliyet sınav giriş yerlerini sorgulamak için de yine MEB'in resmi sitesi meb.gov.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Hangi konulardan kaç soru sorulacak?

4 konudan soru sorulacaktır: İlk yardım 12 soru, Trafik 23 soru, Motor 9 soru, Trafik adabı 6 soru. Toplam 50 soru, sınav süresi ise 60 dakika.

Sonuçlar ne zaman yayımlanacak?

MEB sonuçları sınavdan 2 hafta sonra yayımlamaktadır.

2015 - Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

2016 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

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2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

Stajyer ehliyet nedir?

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahiptir. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal medyada son zamanlarda ehliyet değişim işlemiyle ilgili ''31 Aralık 2016 tarihine kadar mevcut ehliyetlerin değiştirilmesi gerektiği; aksi halde yılbaşından sonra tam teşekkülü sağlık raporunun hastanelerden alınacağı ve 400-500 TL arası ücret ödenmek zorunda kalınacağı'' iddiası yayılmaktaydı. Bu iddia ile ilgili aile hekimlerinden açıklama geldi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Erkut Coşkun, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek “01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik gereğince, ehliyetler 2020 yılına kadar şu anda da yürürlükte olan koşullar dahilinde yenilenebilecektir.” açıklamasında bulundu.

2017 EHLİYET ÜCRETİ VE EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI

1. Eski sürücü belgesi

2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3. Sürücü sağlık raporu

4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

EGM süreci kolaylaştımak için internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmeye başlandı. Sürücü belgeleri 5 yıl içerisinde değiştirilebilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, sürücü belgesi sahiplerinin işlerini kolaylaştırmak amacıyla online randevu sistemi hizmete açıldı.

Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr​) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2017'nin vergi ve harçları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaları Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 artacak.

2017 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanana Ekim ayına ilişkin enflasyon verileriyle netleşti. Ekim'de yüzde 3.83 artan 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE verisine göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaların, Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını, TÜİK’in bu verisini esas alarak aralık ayı içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi 646,8 lira, 1301-1600 cm3 arası otomobiller için bin 35 lira, 1601-1800 cm3 arası otomobiller için bin 827 lira olacak. 6 aylık pasaport harcı 115,9 liraya,1 yıllık pasaport harcı 169,5 liraya, 10 yıllık pasaport harcı 645 liraya yükselecek. B sınıfı için ehliyet harcı 418,3 liraya çıkacak. Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47,7 lira olacak. Yeni rakamlarla kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 209 liraya yükselecek.