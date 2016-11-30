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Ehliyet sınavı ne zaman? 2016-2017 ehliyet sınavı tarihleri değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ehliyet sınavı ne zaman gerçekleşecek? 2016 yılı sınav takvimini açıklayan MEB, sınavın ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı. MEB sınav tarihinde değişikliğe gitti ve yeni sınav tarihini paylaştı. İşte ehliyet sınavına dair önemli bilgiler haberimizde...

Ehliyet sınavı ne zaman? 2016-2017 ehliyet sınavı tarihleri değişti

30 Kasım 2016 11:16

Ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının merakla beklediği sınav tarihi belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav tarihinde değişikliğe gitti. Sınav 17 Aralık 2016 tarihinde yapılacak.

Hangi konulardan kaç soru sorulacak?

4 konudan soru sorulacaktır: İlk yardım 12 soru, Trafik 23 soru, Motor 9 soru, Trafik adabı 6 soru. Toplam 50 soru, sınav süresi ise 60 dakika. 

Sonuçlar ne zaman yayımlanacak?

MEB sonuçları sınavdan 2 hafta sonra yayımlamaktadır. 

Stajyer ehliyet nedir?

Ehliyet sonuçlarında kazanan adaylar, 2 yıl olmak üzere stajyer ehliyet belgesine sahiptir. Bu süre zarfında; 5 kez kırmızı ışık ihlali olursa, 5 kez hız limiti aşılırsa, 2 yıl süre zarfında toplam ceza 75 puan olursa, ölümcül veya yaralanma kazasına suçlu görünürse, stajyer ehliyet belgesi geri alınacak ve normal ehliyet belgesi verilmeyecek. 2 yıl sonra trafik kurallarına uyan ve yapılmaması gerekenlere dikkat eden stajyerehliyet belgesine sahip olan sürücü, 1 yıl içerisinde normal ehliyet belgesini alabilir.

2017'nin vergi ve harçları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaları Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 artacak.

2017 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanana Ekim ayına ilişkin enflasyon verileriyle netleşti. Ekim'de yüzde 3.83 artan 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE verisine göre; yeni yılda çeşitli vergi, harç ve cezaların, Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse yüzde 3,83 olan yeniden değerleme oranında artırılması bekleniyor. Bakanlar Kurulu, 2017 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını, TÜİK’in bu verisini esas alarak aralık ayı içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

Bakanlar Kurulu bir değişikliğe gitmezse 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin 623 lira olan motorlu taşıtlar vergisi 646,8 lira, 1301-1600 cm3 arası otomobiller için bin 35 lira, 1601-1800 cm3 arası otomobiller için bin 827 lira olacak. 6 aylık pasaport harcı 115,9 liraya,1 yıllık pasaport harcı 169,5 liraya, 10 yıllık pasaport harcı 645 liraya yükselecek. B sınıfı için ehliyet harcı 418,3 liraya çıkacak. Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47,7 lira olacak. Yeni rakamlarla kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 209 liraya yükselecek. 

Etiketler: Ehliyet sınav tarihi, Ehliyet sınavı ne zaman


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