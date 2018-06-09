Ehliyet sınavında 'tablet' dönemi başladı

19 Mayıs Kuş Cenneti yolu üzerinde yapılan ehliyet sınav komisyonunda yer alan 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Milli Eğitim Şube Müdürleri Caner Can Koç ve Osman Demirpençe, 19 Mayıs Milli Eğitim Şefi İsmet Çilesiz ve sınav görevlileri hazır bulundular.

Konuyla ilgili açıklama yapan 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, “Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kağıt, kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özelliklerinin bulunuyor. Adayların araca ilişkin teknik bilgileri, kalkış yapma, direksiyon hakimiyeti, şerit izleme ve değiştirme, kavşaklara yaklaşma, sollama, hız kuralları, ani fren yapma, geri park etme gibi çeşitli becerilerinin ölçülüyor” dedi.

Sınav uygulamalarının tablet ile yapılmasının çok büyük bir fırsat ve imkanı beraberinde getirdiğinin altını çizen Demirkol, "Önceki uygulamalarda sınav sonuçlarının sınav yapıcılardan elektronik ortama aktarılma sürecinin uzun zaman alıyordu. Şimdi ise tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacak. Böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacak" diye konuştu.

Tablet bilgisayar döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağına dikkati çeken Demirkol, "Özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacağız. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilecek ve sistemdeki biyometrik kayıt eşleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şükrü Uluçay

